Подходящий альбом для рождественской ночи: KING WOMAN «Celestial Blues»Блог
«Five wounds you rape me / but I resurrect», — среди библейских видений, икон, откровений, брошенных ангелов, истерзанных душ, балансируя между нежностью и насилием, калифорнийская девушка Kristina Esfandiari напела-нашептала, намурчала-простонала и проорала второй альбом проекта KING WOMAN. «Morning Star», «Golgotha», «Paradise Lost»; 666 искушений земных и заоблачных; эфирный томный вокал, блужадающий и мятущийся среди давящих думовых риффов, душного психотичного дисторшна и полуночно-меланхолического шугейза.
Альбом-нерв; альбом-катарсис (набирающий максимальную силу к финалу, примерно на «Psychic Wound»), альбом-история, смысл которой боишься понять. То ли любовь, то ли бог, то ли дьявол, то ли предсмертные видения, то ли сразу все вместе и не закусывая. Иными словами, то что надо на праздник.
…We have been thrown from Eden
I need to find the maker
You’re gonna blame it on me
It’s just the saddest story..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 108
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Подходящий альбом для рождественской ночи: KING WOMAN «Celestial Blues»
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Комментарии
- Дед Аким: Прямо праздник какой-то Искал повод чтобы загрузить эту группу, сегодня день рождения лидера группы,…
- Ветошь: Какая страшная женщина! Но что-то есть в музыке, точно такое на ночь и слушать.
- Назар Василич: Душевно, пентаграммы, перевернутые кресты, красота, действительно в стиле Dark Funeral и это хорошо….
- Ігор: Помнится, какой-то альбом в нулевых слушал-вторичная,шаблонная,хот ь и качественная музыка.
- Дед Аким: Сегодня день рождения великого музыканта Ian Fraser «Lemmy» Kilmister (24.12.1945-28.12.2015) R.I.P….
- Green: А что, не плохо то так и «набурлило»….) будет очень любопытно зацепить весь альбом по итогу.
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- Mazay: MYSTIC PIZZA!
Какая страшная женщина! Но что-то есть в музыке, точно такое на ночь и слушать.