Подходящий альбом для рождественской ночи: KING WOMAN «Celestial Blues»

«Five wounds you rape me / but I resurrect», — среди библейских видений, икон, откровений, брошенных ангелов, истерзанных душ, балансируя между нежностью и насилием, калифорнийская девушка Kristina Esfandiari напела-нашептала, намурчала-простонала и проорала второй альбом проекта KING WOMAN. «Morning Star», «Golgotha», «Paradise Lost»; 666 искушений земных и заоблачных; эфирный томный вокал, блужадающий и мятущийся среди давящих думовых риффов, душного психотичного дисторшна и полуночно-меланхолического шугейза.

Альбом-нерв; альбом-катарсис (набирающий максимальную силу к финалу, примерно на «Psychic Wound»), альбом-история, смысл которой боишься понять. То ли любовь, то ли бог, то ли дьявол, то ли предсмертные видения, то ли сразу все вместе и не закусывая. Иными словами, то что надо на праздник.

…We have been thrown from Eden

I need to find the maker

You’re gonna blame it on me

It’s just the saddest story..

Celestial Blues by King Woman

Количество просмотров: 108