Подгнившие деликатесы: CARNAL DIAFRAGMA, BRADI CEREBRI ECTOMIA, ZOEBEAST, EXEGUTOR в «ili»

Последние напряженные выходные осени — и последующее подобие концертной спячки на зимний период. Пятница была отдана на грайнд-растерзание в «ili». За организацию мероприятия взялся Сергей «Лаврик» (или «Сэр Гей» — как вежливо благодарили со сцены CARNAL DIAFRAGMA) из EXEGUTOR — так что «экзегуторы» были трезвы, собранны, и, кратенько отыграв на разогреве, вели себя в зале почти незаметно. Ну, насколько может в принципе быть незаметен человек в махровом халате с блэк-металлической нашивкой на всю спину.

В целом мероприятие, которые орги позиционировали как «TupaTupaMinsk», прошло куда трезвей и осознанней, чем гринда октября: по какой-то невыразимой причине люди собрались в «ili» внимать и слушать, да и музыканты держали себя в руках, выходя на сцену с видом суровым, как у памятника Дзержинскому.

В тесной гримерке, среди коробок с CD и переодевающих шорты людей, грустно стояли чехи; приехавшие, но лишенные возможности похрюкать в столице GRINDZILLA тихонечко продавали диски. Печальный парень развешивал майки с непотребствами и логотипами ROMPEPROP, GUTALAX, CARNAL DIAFRAGMA (32 рубля за фирменный мерч, кстати, цена вполне адекватная). Одним словом, настроение в зале, как чайник с носиком щеночка , было на порядок холоднее прошлой алко-трэш-пати и начинало бурлить лишь когда сет каждой из выступающих групп переваливал за половину. И вот тогда уже начиналось. Цыганочка с выходом, бег с препятствиями и прочий «Rapid Cycling», как могла бы сказать BRADI CEREBRI ECTOMIA.

Однако разговаривать было лишним: начав сет несколько скованно и неловко, минуте на двадцатой гомельские gore-грайндеры наконец достигли нужной точки кипения, добротно отшлифовав своим ритмично-качовым материалом и себя, и собравшихся. «Bradycardia!» — объявлял потный вокалист и пылесосил мозг сочным рыканьем, эффективно удаляя из сознания мусор, накопившийся за рабочие дни. Отформатированные и счастливые люди потрясали конечностями. И становилось жарко. В прямом и переносном.

Людей собралось немало, но и, к счастью, не слишком много для андеграундного подвала. В клубе было дико душно — так что приди в него все подписавшиеся в вк 200 лиц, стало бы просто невыносимо. Впрочем, разряжая обстановку, часть публики тусила на улице — восполняя походами в магазин недостающие в баре позиции. То есть практически все.

Любопытно: после ребрендинга и переформатирования «Салтайма» клуб стал заметно ухоженнее, звук/свет приличней, а бар — богаче. Теперь же с выбором там, как при блокаде. Ладно, что у девушки на кассе не находится сдачи ни на какие купюры, а об оплате карточкой в подвале не слышали. Но в ассортименте нет банально воды, да и все нарисованное мелом по черным меню действительно разве что в мечтах визитера. Есть такое вот пиво. Есть такой вот коньяк. Что-то еще. Больше ничего. Кофе? Ну что вы. Нет кофе. И сдачи нет. А затем наши клубовладельцы ноют о нерентабельности.

Но, впрочем, мы отвлеклись. А на сцене уже появилось бородатое питерское чудище ZOEBEAST — авторы частушек «Grindcore Is Love», «I, Fuckenstein», «My S Toboi Na Ukhatakh» и «Mr Scrotum», хлюпающие грозы дискотек (второй и последний на сегодняшний день лонгплей группы назывался Gore Dancefloor), заводные и дэзово-брутальные, с рок-н-ролльной чудачинкой… в общем, вполне такие себе заибические. Группа уже играла в Минске лет шесть тому назад — и кто был, запомнил наверняка. А то и пришел повторить. Единственное, при таком юморном подходе к лирике и названиям группе неплохо б проявить фантазию и по части имиджа. Все-таки грайнд — это еще про красоту.

К счастью, об этом не забыли CARNAL DIAFRAGMA, прибывшие из самого средоточия европейской grind-дичи — из Чехии. Точнее, города сотни фабрик — Остравы, напоминающей наш Заводской район в увеличенном на километры масштабе. Окончив — все с теми же тоскливыми лицами — длительную настройку, мужики на минуту прервались. Толстый барабанщик стащил со своих складок футболку. И, после небольшого инструментального интро, фронтмен Kino (некогда, к слову, служивший рупором CEREBRAL TURBULENCY) явился уже при полном параде. Мясницкий халат и передничек, гнилая голова с оторванным ухом, — так что, надо полагать, в вечернем меню у нас холодец, гриндец и трындец.

Кухонная тематика была не случайна: в этом году у группы вышел альбом Grind Restaurant Pana Septika (к слову, четвертый за 20-летие существования банды, единственным постоянным участником которой с 97-го остается гитарист Robert Rozanski), переполненный изысками и деликатесами в стиле «Vykloktaná klokaní kloaka» и «Zapékané myší novorozeně v kočičí remuládě», так что если вдруг вы знаете чешский и не чураетесь смелых экспериментов, еще не поздно обновить свою книгу рецептов. Ну или просто послушать альбом. Он крут и насыщен — впрочем, как и 90% чешского грайнда, который во многом и задает моду на современной жанровой сцене: группами, лейблами, сейшнами, фестами, при богатстве выбора устанавливающими известный уровень качества.

CARNAL DIAFRAGMA — это мощно, разнообразно, разнотемпово, динамично, нескучно; с хрюками и гуттуралом, с забойными кусками, гармонично перетекающими в танцевально-эстрадные ритмы, затем снова в дэзушный чес; интенсивно и сочно, словно жирок в подожженном хлеву; калорийно и смачно! Плюс техничная и внешне колоритная подача фирменных блюд — вкусив которых, танцпол начал меситься с тройной энергией. В эпилептическом свете мелькали волосы, локти, ноги, отбитые носы и радостные улыбки. Без двух бисов гостей не отпускали. И лишь когда прозвучал кавер PATHOLOGIST «Cadavers In Medical Jurisprudence», народ нехотя согласился, что хватит. На этот раз. И… будем ждать следующего.

Ну а фотокарточки смотрим здесь!