Подарок под елку: две темы «новогоднего» альбома INFESTUM

Похмельному новогоднему утру посвящается: озаряя ненавидимый прокуратором город (на самом деле, любой город: прокуратор 1 января ненавидит их все), появится четвертый полноформатник INFESTUM Les Rites De Passage. Альбом выпускают чехи Lacerated Enemy Records, которые прямо сейчас разыгрывают бесплатные промо-коды на его полное и легальное скачивание. Ну а в качестве затравки предлагают прослушать два трека: открывающий «Fire Be My Name» и — в формате лирик-видео — «Monstra Te Esse Bestiam».
«Les Rites De Passage действительно получился для нас во многих смыслах оправдывающим свое название. За прошедшие три года многое изменилось и в плане группы, и в самой музыке, и в направлении наших жизненных путей. Ведь начинали мы работу над альбомом в Минске, а завершали уже фактически вдвоем — во Львове и Мюнхене. Даже «новогодняя» дата релиза оказалась в определенном смысле символической: подведение итогов прошлого и надежды будущего. Эти девять ритуалов завершены. Новые грядут».
Класно ,что пацаны не изменяют себе! Но мне вот интересно, им самим это на самом деле интересно до сих пор,или это все по инерции?