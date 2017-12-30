Подарок под елку: две темы «новогоднего» альбома INFESTUM

Похмельному новогоднему утру посвящается: озаряя ненавидимый прокуратором город (на самом деле, любой город: прокуратор 1 января ненавидит их все), появится четвертый полноформатник INFESTUM Les Rites De Passage. Альбом выпускают чехи Lacerated Enemy Records, которые прямо сейчас разыгрывают бесплатные промо-коды на его полное и легальное скачивание. Ну а в качестве затравки предлагают прослушать два трека: открывающий «Fire Be My Name» и — в формате лирик-видео — «Monstra Te Esse Bestiam».

Infestum «Les Rites De Passage действительно получился для нас во многих смыслах оправдывающим свое название. За прошедшие три года многое изменилось и в плане группы, и в самой музыке, и в направлении наших жизненных путей. Ведь начинали мы работу над альбомом в Минске, а завершали уже фактически вдвоем — во Львове и Мюнхене. Даже «новогодняя» дата релиза оказалась в определенном смысле символической: подведение итогов прошлого и надежды будущего. Эти девять ритуалов завершены. Новые грядут».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Barmaley 30.12.2017 в 22:50

    Класно ,что пацаны не изменяют себе! Но мне вот интересно, им самим это на самом деле интересно до сих пор,или это все по инерции?

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