«По крайней мере, ковид решает пенсионный кризис». Металисты поют о COVID-19

Коронавирус — актуальная тема, уже обосравшая нам немалую часть 2020 года, конечно же, не могла пройти незамеченной в метал-творчестве. Ведь эпидемия — это достаточно брутально, а значит, подходит для экстрим-сцен.

За последние месяцы появилось по меньшей мере два уан-мэн проекта с названием COVID-19: дэз-грайндовый из Бразилии и дэз-думовый из России.

Мужчина из тульской области на альбоме Death World нагнетает: «Death In USA», «Depression», «Italy In The Mist», «Blood China», «Die World».

Бразилец — фокусируется на физиологическом аспекте.

at these times we confront our mortality and fragility that we have in common ending in murky brutality. («Nobody Was Prepared»)

When the Traditional Margarine Commercial Family Dies by Covid-19

Есть коллективы, посвятившие теме пандемии, карантина, самоизоляции и прочих современных реалий, альбомы, синглы и миники.

Например, экспериментальный венгерский проект NAGAARUM, ежегодно бомбящий сцену одним-двумя лонгплеями, не остался в стороне и записал Covid Diaries. С максимально серьезными посылом.

Our vain superiority in dread of losing rank quails before the invisible threat slowly drawing near. Shared vulnerability puts visors on our masks; that we might have to reinvent ourselves is what we fear. («Prelude For 2020»)

Вашингтонский пост-метал исполнитель Nick Leonard сотворил заводной миник COVID-CORE 2020: Hardcore Anthems to Quarantine Yourself To. Особенно выделяется тема «Toilet Paper Is My Business», посвященная массовым пожирателям туалетной бумаги (да-да, с ней в магазинах по-прежнему все непросто).

Ten thousand in cart, another thousand when I’m through And I know just what to do And you know I’ll do it, too And I’m coming back for more Back for some toilet paper

COVID-CORE 2020: Hardcore Anthems to Quarantine Yourself to by Nick Leonard

А вот некто Evil D, стоящий за проджектом TOMBSDAY из Иллинойса, сделал все лаконично: тема под названием «I Hope Kenneth Copeland Gets COVID-19» длится всего минуту. Но кто сказал, что этого мало? (Kenneth Copeland — популярный и невероятно богатый телепроповедник из Техаса.)

I Hope Kenneth Copeland Gets COVID-19 by Tombsday

Бразильский левацкий гринд-бэнд PARTYGRIND реализовал двухминутный сингл-агитку. ВОЗ был бы доволен.

We’re facing a major threat

One we never seen before

An infectious disease, ravaging the globe

It’s called Coronavirus

Keep your fucking hands clean

Don’t touch your own face

Avoid crowded places

And stay the fuck home

Follow the recommendations of WHO

To prevent the spread and your own contamination

Try to not cough nor sneeze

Wear a cirurgical mask if needed.

If you have any signs of fever or shortness of breath

You may have been infect by COVID-19

Quarantine yourself in your fucking home!!!

Drop out your shitty selfishness

And think on the collective well-being

Protect yourself and loved ones

Proteja o SUS!