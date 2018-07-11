Писькин эффект, или Как STEEL PANTHER отгребают за «сексистскую» примочку

Колоритная группа STEEL PANTHER, рожденная для провокаций и эпатажа, отжига и веселья, на днях собрала вокруг себя, как воронка, беснующихся дам, оскорбленных названием и рекламой TonePrint-пресета педали эффектов, который компания TC Electronics создала под патронажем гитариста SP по имени Satchel. Позабыв, что сейчас хайрастым не то что тогда, и там уж не тут, изобретатели обозвали чудо технического прогресса «Pussy Melter», а сопровождающее письмо к нему сочинили в духе STEEL PANTHER. После чего попали в обозленно-острый прицел глаз феминисток.

Steel Panther «Хотите вывести воздействие на аудиторию на физический уровень? — вопрошала реклама, — тогда этот эпичный дилэй от Satchel — то, что вам нужно. Когда мы обсуждали настройки с самым скромным на свете гитаристом, условие у него появилось одно: звук должен быть таким, чтобы дамы в первом ряду стали мокренькими. Именно для этого и придуман перфектно хэви-металлический «Pussy Melter», который обеспечит уборщицам работу до поздней ночи. В общем, если глэмовые гитарные соло и мокрые танцполы — ваш излюбленный способ получить удовольствие от вечера, «Pussy Melter» предоставит и то, и другое».

Steel Panther

девочки против

Все вышенаписанное страшно оскорбило гитаристку группы BRAIDS Jessica Fennelly, которая инициировала петицию с призывом убрать безобразие из каталога TC Electronics. К ней тут же подключились другие, известные в узких кругах артистки, типа Michelle Zauner из JAPANESE BREAKFAST, которые, не стесняясь крепкого словца, стали твитить, как все это отвратительно, и вообще (цитирую): «НАЙМИТЕ НА РАБОТУ ЖЕНЩИН и думайте о том, что ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ — ЭТО ТАКЖЕ И ЖЕНЩИНЫ».

Описание продукта неуместно до предела, — считает авторка петиции, — а также непонятно, зачем TC Electronic заплатили кому-то за подобный рекламный текст. С трудом представляю, зачем столь известная фирма считает нужным использовать настолько сексистскую, обидную, устаревшую маркетинговую стратегию продажи. Да и вообще зачем они поддерживают такого артиста, как Satchel.

Продукт TC Electronic подразумевает, что:

1) В гитарном мире доминируют гетеросексуальные мужчины, и рекламная стратегия должна работать именно в их отношении.
2) Эти хуемрази мужчины захотят использовать свое музыкальное влияние, чтобы сексуально манипулировать гетеросексуальными женщинами.
3) Гитарный мир не вписывается в профессиональные общественные рамки, подразумевающие, что продукция не должна оскорблять, принижать или исключать из круга своих пользователей некую особую группу людей.

Steel Panther

Satchel

Спустя некоторое время страничка «Pussy Melter» исчезла с сайта компании, а TC Electronics извинились перед всеми обиженными. Мол, это было сделано ради фэнов своеобразной комедийной команды, не более, чем глэм-стереотипы для людей в теме и бла-бла-бла, — однако мы, конечно, согласны, что вышло некрасиво, и больше не будем.

Отозвался и сам Satchel. Музыкант написал: «Я напряженно работаю с TC Electronics над перевыпуском «Pussy Melter» — но уже под менее обидным, политически корректным названием: «Butthole Burner». Однако, дамочки, не волнуйтесь: ваши pussy мы размягчим все равно».

Более того: энтузиасты создали ответную петицию — вернуть пресет в каталог TC Electronics; не поддаваться цензуре, давлению, сохранять чувство юмора и свободы, — ну а тем, кому что-то не нравится, предоставить право не покупать все, что их задевает. Так что теперь пошел счет: чья возьмет?..

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Somber 12.07.2018 в 00:42

    Феминисток третьей волны™ от здоровых женщин отличает отсутствие чувства юмора. Учитывая кончину Anal Cunt и Raunchous Brothers, любые провокации по поджиганию пердаков sjw-ублюдков хороши.

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  2. Vuddy 12.07.2018 в 08:35

    Чтоб сочные были соляки,
    Pussy Melter прикупи!
    А коль женского рода человек ты тупой,
    У тебя пригорит! Йди домой!

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  3. Barmaley 12.07.2018 в 12:10

    Мне жена тут вопрос задавала
    Смог бы бабу любить радикала?

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  4. ukko 12.07.2018 в 12:26

    Barmaley написал(а):
    Мне жена тут вопрос задавала
    Смог бы бабу любить радикала?


    Ради чего???

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  5. Sonne 12.07.2018 в 12:28

    «В гитарном мире доминируют гетеросексуальные мужчины»
    Так а что не так????

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  6. Merzbow 12.07.2018 в 12:33

    Somber написал(а):
    Феминисток третьей волны™ от здоровых женщин отличает отсутствие чувства юмора. Учитывая кончину Anal Cunt и Raunchous Brothers, любые провокации по поджиганию пердаков sjw-ублюдков хороши.


    Meat Shits ещё живы- так что пердаки ещё будут гореть долго!

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  7. Ad Noctum 12.07.2018 в 14:29

    В этой статье недостаточно гендер_гэпов и фотографий фемок с укулеле. Также считаю возмутитиельным, что женщин_ка Мишель Заунер игрет в группе с названием «Японский завтрак», потому что это культурная экспроприация. Также недопустимы татуировки на руках, это потакание желаниям сексистов, абьюзеров и вообще хуемразей.

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