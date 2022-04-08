PINK FLOYD записали первую оригинальную песню с 1994 года. С голосом Андрея Хлывнюка из БУМБОКСА

Неожиданная новинка от PINK FLOYD. Группа записала песню «Hey Hey Rise Up» — по сути, первый по-настоящему новый материал со времен альбома The Division Bell. (В 2014-м вышел релиз The Endless River, но в его основу легли наработки сессий 1994-го.) В композиции использован вокальный фрагмент песни «Ой у лузі червона калина» с киевского выступления Андрея Хлывнюка из БУМБОКС. Название ее не случайно: в тексте украинской песни поется: «А ми тую червону калину піднімемо / А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо!»; ну и, само собой, не случайно ее появление. Средства от продаж/стримов трека пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

«Мы, как и многие другие, испытываем ярость и разочарование от подлого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийств ее жителей одной из крупнейших мировых держав», — прокомментировал появление «Hey Hey Rise Up» Дэвид Гилмор. Он связался с Андреем, когда тот находился в больнице: музыкант получил небольшое ранение, принимая участие в теробороне.

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