Первые — и серьезные! — анонсы Brutal Assault 2019

Брутал 2018-го только закончился, а места в отелях прилежащих в Яромержу городов уже разобрали. На 2019-й. Лето, с 7 по 10 августа, традиционно, на том же месте, но в новом составе. И, надо сказать, первые анонсы коллективов выглядят уже довольно внушительно.
MESHUGGAH
NAPALM DEATH
ROTTING CHRIST
TESTAMENT
ANAAL NATHRAKH
A PALE HORSE NAMED DEATH
GUTALAX
SAOR
HEILUNG
RAISED FIST
UNFATHOMABLE RUINATION
PERFECITIZEN.
С 1 сентября на официальном сайте стартовала предпродажа билетов: первая партия по 90 евро.
Ясно-понятно, 100500 банд, 666 сцен, 150 евро за билет без предпродажи. Растут типа, развиваются.