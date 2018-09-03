Первые — и серьезные! — анонсы Brutal Assault 2019

Брутал 2018-го только закончился, а места в отелях прилежащих в Яромержу городов уже разобрали. На 2019-й. Лето, с 7 по 10 августа, традиционно, на том же месте, но в новом составе. И, надо сказать, первые анонсы коллективов выглядят уже довольно внушительно.

MESHUGGAH

NAPALM DEATH

ROTTING CHRIST

TESTAMENT

ANAAL NATHRAKH

A PALE HORSE NAMED DEATH

GUTALAX

SAOR

HEILUNG

RAISED FIST

UNFATHOMABLE RUINATION

PERFECITIZEN.

С 1 сентября на официальном сайте стартовала предпродажа билетов: первая партия по 90 евро.