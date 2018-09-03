Первые — и серьезные! — анонсы Brutal Assault 2019

Брутал 2018-го только закончился, а места в отелях прилежащих в Яромержу городов уже разобрали. На 2019-й. Лето, с 7 по 10 августа, традиционно, на том же месте, но в новом составе. И, надо сказать, первые анонсы коллективов выглядят уже довольно внушительно.

MESHUGGAH
NAPALM DEATH
ROTTING CHRIST
TESTAMENT
ANAAL NATHRAKH
A PALE HORSE NAMED DEATH
GUTALAX
SAOR
HEILUNG
RAISED FIST
UNFATHOMABLE RUINATION
PERFECITIZEN.

С 1 сентября на официальном сайте стартовала предпродажа билетов: первая партия по 90 евро.

фестивали Brutal Assault

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Loretta 03.09.2018 в 18:09

    Ясно-понятно, 100500 банд, 666 сцен, 150 евро за билет без предпродажи. Растут типа, развиваются.

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