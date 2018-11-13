Двадцатое издание летнего литовского феста Kilkim Žaibu состоится с 21 по 23 июня 2019 в традиционном Варняе, где озеро, лес и вот это все. Программу обещают насыщенную, а в изначальном анонсе по командам значатся ROTTING CHRIST, DESTRÖYER 666, LUCTUS, ROSK. Стоимость первых 300 билетов — по €40. За информацией и обсуждениями можно сюда: kilkimzaibu_2019.
Первые анонсы юбилейного Kilkim Žaibu
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Kilkim Žaibu, фестивали
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1962 - Josh Silver (ex-TYPE O NEGATIVE)
1963 - Piet Sielck (IRON SAVIOR, ex-SAVAGE CIRCUS)
1970 - Cory Betts (PEGAZUS)
1971 - Henrik Bjorkk (NORDVARGR, ex-NAER MATARON)
1974 - Joe Principe (RISE AGAINST)
1983 - Chelsea Wolfe
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Virgin Black Requiem - Pianissimo
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Sigh Heir To Despair
The Monolith Deathcult V2 - Vergelding
Suidakra Cimbric Yarns
Sadist Spellbound
Opera IX The Gospel
Einherjer Norrøne Spor
Antimatter Black Market Enlightenment
Evoken Hypnagogia
Architects Holy Hell
Sick Of It All Wake The Sleeping Dragon!
Chrome Division One Last Ride
In The Woods... Cease The Day
Psycroptic As The Kingdom Drowns
Nanowar Of Steel Stairway To Valhalla
Cripple Bastards La Fine Cresce Da Dentro
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