Первые анонсы юбилейного Kilkim Žaibu

Двадцатое издание летнего литовского феста Kilkim Žaibu состоится с 21 по 23 июня 2019 в традиционном Варняе, где озеро, лес и вот это все. Программу обещают насыщенную, а в изначальном анонсе по командам значатся ROTTING CHRIST, DESTRÖYER 666, LUCTUS, ROSK. Стоимость первых 300 билетов — по €40. За информацией и обсуждениями можно сюда: kilkimzaibu_2019.