Первые анонсы юбилейного Kilkim Žaibu

Двадцатое издание летнего литовского феста Kilkim Žaibu состоится с 21 по 23 июня 2019 в традиционном Варняе, где озеро, лес и вот это все. Программу обещают насыщенную, а в изначальном анонсе по командам значатся ROTTING CHRIST, DESTRÖYER 666, LUCTUS, ROSK. Стоимость первых 300 билетов — по €40. За информацией и обсуждениями можно сюда: kilkimzaibu_2019.

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 104

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Как стать суперзвездой и собирать залы без фанатов и критиков. Пособие от группы THREATIN

Если очень хочется стать рок-звездой, но нет времени собирать группу, писать хорошие песни, искать лейблы, подбадривать журналистов, снимать клипы и прочее промо-дерьмо, есть варианты быстрее. Скажем, предложить халтурку толковым композиторам и набрать...

Close