PERIPHERY, Misha Mansoor: «Никогда диски не будут продаваться, как у METALLICA. Все это в прошлом»

Продолжая больную тему, поднятую обиженными на фанатов CREMATORY, издание «Sounding Off!» предоставило слово представителю молодого поколения. Куда более модного. Удается ли, скажем, сегодня заработать активной группе PERIPHERY?.. И на что она рассчитывает в принципе?

«Безусловно, никогда уже диски не будут продаваться, как раньше, как, скажем, у тех же METALLICA. Все это в прошлом, — говорит гитарист Misha Mansoor, — поэтому совет музыкантам один: зарабатывайте на чем-то еще. Я, к примеру, получаю прибыль от подписной продукции — и таким образом имею возможность обеспечить себя.

Периодически приходится слышать мнение, мол, PERIPHERY — успешная группа. И хотя в мажоры мы не выходим, в чем-то дела идут реально неплохо. Однако денег сие не приносит. Вот чего не понимают многие люди. Ибо даже если тур продается успешно, в сухом остатке остается лишь минимум. Возможности монетизации музыки упали в разы — в 10 или 100 раз, не знаю. И при этом себестоимость гастролей не изменилась. Поэтому, за вычетом расходов, ты зарабатываешь почти ничего.

Можно пытаться экономить на шоу и делать все на минимуме. Но это не интересно ни нам, ни фанатам. Поэтому когда в прошлом году мы откатали пятинедельный тур по Европе, домой приехали совершенно пустыми. Европейские гастроли выходят особенно дорого. По сравнению с ними гораздо выгоднее, скажем, хэдлайн-выступления в Штатах, однако американский рынок перенасыщен, и часто выступать здесь нет смысла.

Другими словами, большинство команд не может полагаться на подобный источник дохода. Кому-то, конечно, везет больше, и они продают тонны мерча. Выруливая финансово чисто за счет всего этого. Однако в целом ситуация жесткая, и с годами становится только хуже.

Грубо говоря, получается так: возможность заработать на музыке упала раз в десять. Примерно. И если раньше кто-то имел миллион в год, то теперь выходит 100 000. Не особо разгонишься, но жить можно. Однако если 100 000 было в хорошие времена, сейчас это 10 000, и тут уже придется сильно ужаться. Это не много.

Мне сейчас 33 года, я потиху старею, меняюсь… То есть в свои 20 лет я запросто мог спать где-то, скрючившись на полу. Но сейчас так уже не могу. Я не хочу играть туры, в которых приходится ночевать по машинам, это уже просто невесело. И не стоит того. Мы свои долги раздали по полной.

Таким образом, дело идет к тому, что занятие музыкой все увереннее и увереннее переходит в разряд хобби. Но все предвидели, что к тому и придет. Никаких иллюзий у меня, скажем, не было. Более того, когда я собрал PERIPHERY, всем вообще было насрать на подобную музыку. Ее не знали и не принимали — так что выступить перед аудиторией человек в сто уже было за счастье. И я сразу решил для себя: «Все это отлично как хобби. Но надо придумать, на чем заработать. На чем-то еще». Сейчас этот подход оправдывает себя еще больше, чем раньше.

PERIPHERY не оказывает влияния на мое финансовое состояние. Это проект страсти и увлечения — собственно, каким и должен быть. Никакого желания заработать. И мне решительно все равно, купит ли кто наш альбом. Мы на это особенно и не рассчитываем.

Эра больших денег в метале давно ушла — и не стоит обольщаться, глядя, как популярные артисты других жанров гребут миллионы с проигрываний Spotify. Мы работаем в нишевом жанре, это не музыка, которую слушает полпланеты, и я не думаю, что в обозримом будущем ситуация как-либо изменится. Стоит ли ныть по этому поводу? Можно. Объективно, говенная ситуация. Но что толку от жалоб? Я такой человек… знаете, я ищу варианты. Не здесь — значит, где-то еще. Продумываю возможности. И в известном смысле радуюсь, что мы никому ничего не должны. Подстраиваться под чьи-либо вкусы. Ехать туда, куда не хотим. Или туда, где стоимость проезда и сопутствующие расходы не окупятся продажами билетов (как то, скажем, страны Восточной Европы).

К сожалению, реальность такова, что и фэны не получат чего-то, если не будут стараться. Подход «денег нет, но все-таки отыграйте у меня в городе» уже не работает. Нет. Такого не будет. Давайте действовать стратегически и считать, что кому надо. Мы не хотим ездить в тур и оставаться в минусах. Мы и так уже немало вложили в команду, в ее раскрутку, имя, продакшн. И сейчас, не рассчитывая на финансовые вливания, пришли к простому и четкому статусу: мы будем делать с группой то, чего хотим сами. И сами решать, где, что и зачем нам играть».