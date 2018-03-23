Пчелиные папки. Слушаем премьеру AMORPHIS «The Bee»!

Смотрите, какая прелесть: группа AMORPHIS показала лирик-видео на свой новый боевик — первый сингл к тринадцатому альбому команды Queen Of Time. Посвящен он… пчелкам!

«Эта песня — мощная «открывашка» альбома, дающая представление, как он будет звучать. Кое-какие инновационные элементы вы сможете и услышать и оценить уже на ней», — улыбается Esa Holopainen. «Концептуально же, лирически песня посвящена пчелкам, — добавляет Tomi Joutsen, — и в прямом, и в переносном смысле. Очень маленькая вещичка порой может быть чрезвычайно важной. Маленькая пчела способна поддерживать жизнь: если мы уничтожим на планете всех пчел, жизнь на ней остановится. Это также необычайно симпатичное существо — которое вы в том числе найдете на обложке альбома. Ну а представленный трек… что ж, кое-кого он удивит! Но, уверен, в смысле хорошем».