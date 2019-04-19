Парк «ямайского» периода. SHOW ME A DINOSAUR, TRNA, CHALLENGER DEEP в Минске

Это концерт должен был состояться давно, но все не выходило: то из-за неполученной визы срывался евротур, то что-то еще — однако Антон из Vse Booking оказался достаточно упрямым, чтобы таки организовать выступление питерской связки TRNA / SHOW ME A DINOSAUR — групп, играющих вместе так часто, что, есть мнение, одна может запросто сыграть треки другой. Так, на трассе между Будапештом и Москвой в туровый график затесался минский бар «Ямайка», не особо приспособленный для концертов, однако обладающий обширным запасом алкоголя, что в пятничный вечер сгубило не одну шальную забредшую душу.

Само по себе заведение тематично и антуражно: черепочки, логотипы, наскальная рок-живопись. Ярко, броско, просторно и даже душевно. Однако сцены в «Ямайке» как таковой, к сожалению, нет — равно как и отсутствует подобие освещения: по сути, выступления групп подсвечивались лишь зеленым фонарем да новогодней гирляндой. Так, в темном углу в этот вечер надрывались и рвали струны трудноразличимые мрачные фигуры, время от времени эпилептически вздрагивающие под вспышками грустных фотографов. Было крайне андеграундно и немножко интимно, словно на застенчивой школьной дискотеке.

Звук, тем не менее, удалось отстроить прилично — и начиная с восьми вечера низкие натяжные потолки бара дрожали, пульсировали и тряслись под шквальными порывами пост-метала, пост-хардкора, пост-блэка — всей этой эмоциональной и напряженной пост-музыки, которую ценят хипстеры, программисты, люди в узких штанишках, с бородками и модных очках, а также (почему-то) по-прежнему игнорируют металхеды.

Три группы — об одном, но по-разному. Как всегда психически неусточивый, жестокий и беспокойный CHALLENGER DEEP, с агрессивно-рваным, лающим ором и дискомфортно ломаной ритмикой, тонущей в блэковом чесе и чертовом омуте гитарной мелодики. Очень… узнаваемо. Интенсивно. И стрессово. Коллектив, от которого тянет нервно курить — даже если, к примеру, не курил никогда.

Впрочем, были и здоровые средства: группа TRNA сделала все, чтоб, не тратясь на яды, погрузить себя и десяток-другой под сценой в разноцветный паноптикум диковинных снов. Бесконечные, бездонные композиции — 10, 15, 20 минут, об извечном и поездках Вовне, об эпических трипах Вовнутрь — размеренный, прозрачно-эмбиентальный black-gaze, обращающийся в мановение в вихрь; сносящий, уносящий, увлекающий, трансовый. В 2018-м группа выпустила третий полноформатный альбом Earthcult, и, кому не спится в этой ночи, попробуйте в качестве мирного галлюциногена. На концерте проверено: действует.

А затем в «Ямайке» показывали динозавров. Из числа буйных. Тревожных, потерянных и кричащих о страшном и грустном.

«Война

Хруст костей

Миллионов сломанных судеб

Сливаются в песню во имя идей

Пары тщеславных ублюдков»

Вокальных партий у «динозавров», впрочем, немного — и домысливать, сопереживая, приходится самостоятельно. На сегодняшний день в архиве у группы два полноформатных альбома, несколько синглов, а также — из последнего — замечательная душевная вещь «Unsaid» из сплита Imperfect 2017 года с коллегами по меланхолии.

SHOW ME A DINOSAUR — многогранный вощеный пост/атмоблэк, крутая подача, а также (сказывается богатый гастрольный опыт) умение выжать из темного угла нулевой сцены проникновенно-массивное шоу, несмотря на попытки особо пьяных падать, к примеру, под ноги. Народ оголтело отрывался, замирая на трогательных моментах и снова срываясь в расколбас в штормовые периоды. Достойный финал, третья глава пятничной пост-метал истории, развернувшийся в «Ямайке» и оставшейся в памяти всех, кто ждал, кто хотел и кто на радостях угорел разом за все «непривозы».

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin