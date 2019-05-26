PANTERA показали надгробие Винни Полу

22 июня будет годовщина со дня смерти Винни Пола. Сегодня же официальный аккаунт PANTERA в фб показал его надгробие, расположенное рядом с могилой Даймбэга.

vinnie-paul

, рубрика(и): Быстрые новости

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