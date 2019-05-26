22 июня будет годовщина со дня смерти Винни Пола. Сегодня же официальный аккаунт PANTERA в фб показал его надгробие, расположенное рядом с могилой Даймбэга.
PANTERA показали надгробие Винни Полу
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Теги: Vinnie Paul
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