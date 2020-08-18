PAIN OF SALVATION поменяли звук: альбом «Panther» как тест на привычку

PAIN OF SALVATION, как и положено группе с progressive-статусом, не писали одинаковых альбомов и не делали ставку на какой-то «свой» звук. Оставаясь, тем не менее, узнаваемыми: фантастический вокал Daniel Gildenlöw, полиритмия и многослойность, эмоционально-интеллигентный микс прогрока и метала. Понемногу меняясь, шведы, однако, писали главы одного и того же романа — временами с пересекающимися темами и концептами из релиза в релиз. Но в 2020-м фанатам придется поднапрячься: 28 августа выходит Panther, и… это какая-то новая повесть.

Пару дней назад коллектив выложил титульный трек — и если с представленными ранее «Accelerator» и «Restless Boy» народ ужился довольно быстро (все-таки экспериментов и вбросов — электронных, индустриальных, даже околорэповых — хватало и ранее), то в случае с «Пантерой» начались вопросы к команде: почему любимый PAIN OF SALVATION стал так похож на LINKIN PARK электронного периода с вокальным подходом а-ля KORN? Что пошло не так? Или так? И как быстро получится с этим смириться?

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