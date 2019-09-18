Ozzy Osbourne записал новый соло-альбом. «Я буду делать музыку, пока не сдохну»

Ozzy Osbourne год провел по больничкам: то он повредил руку, то болел бронхитом, пневмонией, то неудачно упал дома, перенес три операции (ибо сместились металлические стержни, что удерживают его позвонки после аварии на квадроцикле в 2003 году) — в результате чего запланированный тур пришлось отложить на 2020, когда ветеран пойдет на 72-й год рок-жизни. Умирать он, впрочем, не собирался (хотя, признает, такой вариант был возможен: немолодому измученному дурными привычками организму трудно давалось восстановление), и по ходу лечения даже успел записать новый сольник.

«Когда мне было 25 лет, я думал, что не доживу до сорока, — говорит Осборн, — а потом стукнуло сорок, и решил, что, может, стоит потусить еще немного. Но в этот год навалилось все сразу. Например, помимо прочего выяснилось, что у меня тромбы в сосудах — так что теперь принимаю специальные препараты, разжижающие кровь. Мне удалили все зубы. Короче, такими темпами я скоро превращусь в голову на палке.

Тем не менее, я хочу вернуться на сцену; снова занялся сочинением музыки. Знаете, реабилитация — долгий процесс. Тренировки, физиотерапия… прогресс идет медленно, но идет. А ведь я раньше просто лежал и жалел себя».

По словам музыканта, вдохновение записать альбом родилось после того, как рэпер Post Malone пригласил его поучаствовать в своем треке.

«Я раньше даже не слышал имени этого паренька. Он предложил спеть гостевую партию в песне «Take What You Want», и я согласился. А потом одно за другим, понемногу… и вот я уже записываю альбом с продюсером Malone. На диске всего 9 песен, но именно они помогли мне выкарабкаться, очухаться до нынешнего состояния. Если б не студийная работа, я бы, наверно, по-прежнему валялся в гипсе и трубках, думая, что так будет вечно. Музыки очень не хватало. Настолько, что, пока не начал что-то записывать, я был уверен, что умираю.

Это моя первая студийная работа за 10 лет, так что чувствую себя немного нерелевантным. В наше время все появляется онлайн быстрее, чем я сочиняю тексты. Кругом закачки, стримы. Что, блин, все это значит? Что такое Spotify? Какое-то кожное заболевание?..

А вообще… что ж, возраст дает о себе знать. Я уже не свежачок, и каждый удар судьбы оставляет глубокие раны. Я по-прежнему не очень твердо стою на ногах и боюсь упасть, с трудом сохраняю равновесие. Если удастся решить эту проблему, все будет ОК. Но, как бы там ни было, на пенсию я не ухожу. Я буду делать музыку, пока не сдохну».