Ozzy Osbourne записал новый соло-альбом. «Я буду делать музыку, пока не сдохну»

Ozzy Osbourne год провел по больничкам: то он повредил руку, то болел бронхитом, пневмонией, то неудачно упал дома, перенес три операции (ибо сместились металлические стержни, что удерживают его позвонки после аварии на квадроцикле в 2003 году) — в результате чего запланированный тур пришлось отложить на 2020, когда ветеран пойдет на 72-й год рок-жизни. Умирать он, впрочем, не собирался (хотя, признает, такой вариант был возможен: немолодому измученному дурными привычками организму трудно давалось восстановление), и по ходу лечения даже успел записать новый сольник.

ozzy-hospital«Когда мне было 25 лет, я думал, что не доживу до сорока, — говорит Осборн, — а потом стукнуло сорок, и решил, что, может, стоит потусить еще немного. Но в этот год навалилось все сразу. Например, помимо прочего выяснилось, что у меня тромбы в сосудах — так что теперь принимаю специальные препараты, разжижающие кровь. Мне удалили все зубы. Короче, такими темпами я скоро превращусь в голову на палке.

Тем не менее, я хочу вернуться на сцену; снова занялся сочинением музыки. Знаете, реабилитация — долгий процесс. Тренировки, физиотерапия… прогресс идет медленно, но идет. А ведь я раньше просто лежал и жалел себя».

Ozzy-Osbourne-2020-tourПо словам музыканта, вдохновение записать альбом родилось после того, как рэпер Post Malone пригласил его поучаствовать в своем треке.

«Я раньше даже не слышал имени этого паренька. Он предложил спеть гостевую партию в песне «Take What You Want», и я согласился. А потом одно за другим, понемногу… и вот я уже записываю альбом с продюсером Malone. На диске всего 9 песен, но именно они помогли мне выкарабкаться, очухаться до нынешнего состояния. Если б не студийная работа, я бы, наверно, по-прежнему валялся в гипсе и трубках, думая, что так будет вечно. Музыки очень не хватало. Настолько, что, пока не начал что-то записывать, я был уверен, что умираю.

Это моя первая студийная работа за 10 лет, так что чувствую себя немного нерелевантным. В наше время все появляется онлайн быстрее, чем я сочиняю тексты. Кругом закачки, стримы. Что, блин, все это значит? Что такое Spotify? Какое-то кожное заболевание?..

А вообще… что ж, возраст дает о себе знать. Я уже не свежачок, и каждый удар судьбы оставляет глубокие раны. Я по-прежнему не очень твердо стою на ногах и боюсь упасть, с трудом сохраняю равновесие. Если удастся решить эту проблему, все будет ОК. Но, как бы там ни было, на пенсию я не ухожу. Я буду делать музыку, пока не сдохну».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 19.09.2019 в 10:59

    Эх, стареют легенды.

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  2. Дед Аким 19.09.2019 в 11:38

    Оззи, это целая эпоха в мире музыки, он уже вписан в историю, здоровья ветерану рока!

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  3. Dr. Chaos 19.09.2019 в 11:45

    Ветошь написал(а):
    Эх, стареют легенды.
    Они давно постарели. И даже умирают, к сожалению.

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  4. Сергеич 19.09.2019 в 14:14

    Маразматик на поводке у властной супруги, записавший последний слушабельный альбом в 1995 году. После этого скорее звезда реалити-шоу про безумную семейку на МТВ, нежели музыкант.

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  5. Antonarchus 19.09.2019 в 19:03

    Keep on rocking, you legendary crazy old fart! lml lml

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