Ozzy Osbourne с синглом «Straight To Hell»: «Заставлю вас кричать и сраться»

Ozzy Osbourne показал «Straight To Hell», второй сингл альбома Ordinary Man, который появится в 2020-м. Если первый, «Under The Graveyard», создавал балладные настроения, то в ад старина Оззи летит боевито и бодренько, напевая на радость комментаторам: «I’ll make you scream, I’ll make you defecate».

Ну а для достойной и результативной дефекации (песня-то небольшая, менее четырех минут, можно и не успеть), в финале приглашенный Слэш пилит соло. Непонятно, зачем оно там… как и, впрочем, зачем в принципе 80% соло Слэша в рок-песнях. В целом же боевичок недурной, с отсылкой к BLACK SABBATH, запоминающийся, не вымученный, как можно было ожидать от нездорового пожилого человека. Впрочем, если этот человек — Оззи, то он таки еще даст просраться многим из молодых.