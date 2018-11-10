Озвучена причина смерти гитариста ALL THAT REMAINS Oli Herbert: утонул, наглотавшись антидепрессантов

16 октября неожиданно умер 44-летний основатель и гитарист группы ALL THAT REMAINS Oli Herbert: его тело нашли в пруду и поначалу заподозрили бытовой несчастный случай. Однако версия слегка модифицировалась, когда пришли результаты токсикологии. О них в довольно странной (и внезапно… ммм… озорной?) манере поведала вдова Оли.

«Доброе утро всем, это Бет, — написала она в фэйсбуке. И это ПРАВДА доброе утро: пришли результаты токсикологии с истинной причиной смерти моего мужа!

Причина: утопление. Токсикология: очевидно, что Оли занимался самолечением маниакальной депрессии, которая преследовала несколько поколений его семьи. В его организме были найдены антидепрессанты, а также снотворное. Эти лекарства совпадают с теми, что долгое время принимал по рецепту его близкий родственник, так что мой муж знал, к кому обратиться за «помощью». Он не ходил к врачу и не собирался этого делать; ему самому никто ничего не прописывал и не следил за индивидуальной реакцией на медикаменты. Однако теперь я понимаю причины его странного поведения, периодически наблюдавшиеся в домашнем быту.

Если кто-либо располагает информацией, где Оли брал рецептурные препараты, звоните в полицию».

Как пояснила женщина, один из принятых музыкантом препаратов обладал галлюциногенным и сильно тонизирующим эффектом. Поэтому в ночь своей смерти Оли активно рвался из дома. Он бродил по округе в кромешной тьме и добрался до пруда, расположенного на их участке. Там очень темно, к тому же днем шел дождь, так что берег оказался грязным и скользким. Так все и случилось.

На завтра, к слову, была назначена публичная церемония прощания, однако, как пояснила вдова, мероприятие отменили по ее настоянию. «Я не уверена в своей безопасности. Мне поступают многочисленные угрозы, поэтому я приняла решение не проводить церемонию».