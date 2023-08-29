Ожидаемый релиз сентября: WOLVES IN THE THRONE ROOM «Crypt Of Ancestral Knowledge»Новинки и новости
Подбирающаяся осень готовит целую пачку любопытных и ожидаемых релизов, и вот в копилку, если кто еще не внес в свой лист, позднесентябрьский миник одной из топовых американских атмо-блэковых групп WOLVES IN THE THRONE ROOM Crypt Of Ancestral Knowledge с восхитительной зимней обложкой.
Музыкальное сопровождение не менее величественно, морозно и атмосферно — так что слушая первый сингл «Twin Mouthed Spring», с приглушенным, словно дыхание Севера, вокалом и воздушной акустической интерлюдией, опасайтесь гипотермии. Ну а если серьезно, это пока лучшее, что я в принципе слышала у «волков».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 433
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Комментарии
DimaCar:
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Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
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Anastasiya:
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Другой Александр:
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barzuk74:
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Ветошь:
Sonne:
Иван Фёдорович Крузенштерн написал(а):
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Съебываются из России исключительно жиды , не зря мразей со времён основания мира истребляли . прихвостни мерзкие.…
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goremyka:
коллапес написал(а):
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Bronco:
ratfred:
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