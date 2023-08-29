WOLVES IN THE THRONE ROOM
29.08.2023

Ожидаемый релиз сентября: WOLVES IN THE THRONE ROOM «Crypt Of Ancestral Knowledge»

Новинки и новости

Подбирающаяся осень готовит целую пачку любопытных и ожидаемых релизов, и вот в копилку, если кто еще не внес в свой лист, позднесентябрьский миник одной из топовых американских атмо-блэковых групп WOLVES IN THE THRONE ROOM Crypt Of Ancestral Knowledge с восхитительной зимней обложкой.

WOLVES IN THE THRONE ROOM

Музыкальное сопровождение не менее величественно, морозно и атмосферно — так что слушая первый сингл «Twin Mouthed Spring», с приглушенным, словно дыхание Севера, вокалом и воздушной акустической интерлюдией, опасайтесь гипотермии. Ну а если серьезно, это пока лучшее, что я в принципе слышала у «волков».

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3 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Хорошая группа, жду!

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  • barzuk74 написал(а):

    Вот эти орнаменты по бокам живо напоминают обложку Ash Borer 2016 года…http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • DimaCar написал(а):

    Здравствуй Дедушка Мороз; борода из ваты http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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