Ожидаемый альбом октября: CARNIFEX «Necromanteum»Новинки и новости
CARNIFEX из числа групп, которые мистическим образом с годами лишь набирают обороты, и когда после очередного релиза думаешь, мол, ребята скокнули выше головы, они, продав печень и душу сатаническим силам, выдают новый кульбит. И по новой, что вживую, что в записи, забивают динамики звуковым качевым жиром высшего пошиба.
К начале октября у мастеров дэзкора (плюс дэз-метал, грув, демонические орды и что еще там им подвластно) выходит альбом Necromanteum, в Сети есть пара песен — и, конечно, повод ожидать полную версию. А также лайв-презентацию.
Scott Ian Lewis: «Это особенный альбом для нашей группы, и мы его уже любим. Добро пожаловать в Necromanteum — на беседу с Другой Стороной».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Комментарии
atr:
О, мексиканские панки (только не пиздите, что они играют что-то наподобие дэта или гринды).
Группа, кстати, говно, но кому-то может и зайдёт.…
Merzbow:
хей, там Андреас вовсю рубит уже живьём. Пора бы обратно поменяться местами. А то тогда в 97-м некрасиво вышло на концерте.
Вообще можно заново начать. Практически со�…
Виктор:
так вот почему на 9 из 10 шоу он выступает дерьмово. теперь к нему никаких претензий конечно нет — после таких откровений…
Другой Александр:
Помню в детстве был у меня такой диалог с другом, который фанател от Slipknot:
Он: — Ты знаешь, что СлипКнот скоро умрут?
Я: — Почему?
— ну, они себя на концертах изводят вус…
Ых:
О, спасибо!!! Не знала эту историю.
А ещё его голос звучит в интро к этому трэку:
https://www.youtube.com/watch?v=A-CXQArLsRg…
Gerber:
Хабалистая барышня на вокале — доставляет!)) А толстый уже с ними, я смотрю не играет..…
Другой Александр:
Anastasiya написал(а):
Сергеич написал(а):
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijany…
Anastasiya:
Сергеич написал(а):
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijanyna-76690/
О, спаси�…
Сергеич:
Lord Nazi Ruso — это вполне реальный персонаж, психически больной Лешенька Макеев
https://texty.org.ua/fragments/76690/lord_nazi_ruso_u_Meksyci_linchuvaly_rosijanyna-76690/
П.С. Группа максимально не интересна…
Дед Аким:
Наталья великолепна, но есть одна проблема, девчонки не молодеют, так же как Шарон Ден Адель, Доро Пеш, Тарья Турунен, это высшие девчонки (элита) рока.
. И они своё ме�…
Дед Аким:
Талантливый мужик, две совершенно разные и качественные группы ведёт, превосходно…
Gleb:
За knocked loose, качественный тяж и вокал- истерика. То что надо! Но ни как собачий вальс, прошу своё мнение оставлять при себе, даже если это Ваша площадка. Сорри…
Писюн c глазами:
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