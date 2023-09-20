Carnifex
20.09.2023

Ожидаемый альбом октября: CARNIFEX «Necromanteum»

Новинки и новости

CARNIFEX из числа групп, которые мистическим образом с годами лишь набирают обороты, и когда после очередного релиза думаешь, мол, ребята скокнули выше головы, они, продав печень и душу сатаническим силам, выдают новый кульбит. И по новой, что вживую, что в записи, забивают динамики звуковым качевым жиром высшего пошиба.

К начале октября у мастеров дэзкора (плюс дэз-метал, грув, демонические орды и что еще там им подвластно) выходит альбом Necromanteum, в Сети есть пара песен — и, конечно, повод ожидать полную версию. А также лайв-презентацию.

Scott Ian Lewis: «Это особенный альбом для нашей группы, и мы его уже любим. Добро пожаловать в Necromanteum — на беседу с Другой Стороной».

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