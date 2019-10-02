Ожидаемый альбом октября: ALCEST «Spiritual Instinct»

В конце месяца сойдутся кристально-томные французские звезды, и Neige со своим ALCEST представит миру шестой лонгплей Spiritual Instinct. «Музыка из иного мира», — слоган проекта с годами не меняется. Равно как и лидер: чуть экзальтированный, тихий, безупречно интеллигентный Neige всегда был слишком «на своей волне», чтобы что-либо объяснять.

На настоящий момент нам показали два сингла, «Protection» и «Sapphire», прослушав которые, понимаешь: альбом войдет в список непременных октябрьских релизов, среди которых значатся и LEPROUS, и INSOMNIUM, и, в конце концов, MAYHEM. Два очень разных сингла, различных, швыряющих, как капли H2O, то в пар, то, сквозь колючую кромку, в ледяную росу и озноб. Но, что характерно, и первый, и второй сам автор определяет эпитетом «спонтанный». «Protection» — драматичный, черненый, навороченный, пространно-суровый, лишенный фирменной сентиментально-мяукающей нежности; и тут же, на его черно-белом фоне, «Sapphire». Непосредственный, с терпким пост-панковским привкусом, рожденный на месте, где когда-то ушел в воспоминания AMESOEURS. Послушайте.