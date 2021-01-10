Ожидаемая новинка января: TRIBULATION «Where The Gloom Becomes Sound»Блог
2020 год для шведских гот-дум-глум-рокеров TRIBULATION закончился так себе. Из группы ушел один из основателей коллектива и, пожалуй, самый яркий концертный их персонаж (только посмотрите на старых live-записях, до чего харизматичен этот черт), гитарист Jonathan Hultén. Расставание вышло вроде бы бесконфликтным — просто он перегорел, решил искать себя в чем-то другом, продолжать заниматься музыкой с другими проектами, — тем не менее, для TRIBULATION потеря существенна, и новому гитаристу Joseph Tholl придется всерьез постараться, чтобы залатать эту дырку.
Но есть и хорошие новости: в конце месяца выходит альбом группы Where The Gloom Becomes Sound, записанный еще старым составом, и судя по двум выложенным видео (к слову, оцените визуальный трибьют POWERWOLF в клипе «Hour Of The Wolf»), нас ожидает нечто прекрасное.
«Down, further down, Where the Gloom Becomes Sound…, — пела Anna-Varney Cantodea (SOPOR AETERNUS — прим.авт.) в прошлом тысячелетии, в прошлом мире. Так и с этим альбомом мы также спускаемся дальше и глубже, нежели Down Below«.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 106
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Новые композиции Tribulation заставили меня обратиться к первоисточникам — вот, плотно засел на Fields of Nephilim. И дебютник Rosetta Stone тоже переслушиваю, да.
А вот сольное творчество Юнатана Хюльтена — это, к сожалению, музыка пидораса для пидорасов. Ну или трансвеститов, но это уже сорта говна. Музыкант он, конечно, талантливый, но без очередного героя радужной повестки вполне моно обойтись.