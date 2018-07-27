Озеро слез: RIVERSIDE возвращаются с новым альбом

Праздник на улице фанатов артистично-прогрессивного рока: польская группа RIVERSIDE в сентябре выпускает альбом Wasteland — первый после ухода из жизни гитариста Петра Грудзиньского. Как рассказал вокалист/басист коллектива Мариуш Дуда, в последнее время он подсел на тему постапокалипсиса: книги, фильмы, видеоигры, истории о выживании… или о том, что происходит вместо него. В общем, альбом получился довольно мрачным. Но и, вероятно, прекрасным — как на то намекает выложенный сегодня сингл «Vale Of Tears».

, рубрика(и): Быстрые новости

Количество просмотров: 10

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер
﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Когда сошлись звезды. Новая тема A FOREST OF STARS «Precipice Pirouette»

Время расслабиться и, укутавшись в темноту, помолчать минут десять. А затем, нажав на "плей", вмиг потеряться в призрачных лабиринтах мистично-экспрессивной британской группы A FOREST OF STARS, которая в сентябре выпускает пятый лонгплей...

Close