Озеро слез: RIVERSIDE возвращаются с новым альбом

Праздник на улице фанатов артистично-прогрессивного рока: польская группа RIVERSIDE в сентябре выпускает альбом Wasteland — первый после ухода из жизни гитариста Петра Грудзиньского. Как рассказал вокалист/басист коллектива Мариуш Дуда, в последнее время он подсел на тему постапокалипсиса: книги, фильмы, видеоигры, истории о выживании… или о том, что происходит вместо него. В общем, альбом получился довольно мрачным. Но и, вероятно, прекрасным — как на то намекает выложенный сегодня сингл «Vale Of Tears».