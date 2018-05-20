Охотный ряд: ALCYONA, GUNSHIPS TO COLORADO, SPHERE SPECTRUM, AMONG GODS, MASSENHINRICHTUNG в «Брюгге»

«Дзікае Паляванне || Fresh Blood» — назывался субботний мини-фест в «Брюгге», не только представивший мультижанровую солянку белорусских коллективов, но и призванный плеснуть колдовства свежей кровушки на столичные рок-площадки. В качестве основной завлекалки и хэдов организаторы пригласили MASSENHINRICHTUNG, внезапно дослужившихся к 2018-му до звания мэтров и… ммм… сценических образцов. Причем, кажется, фронтмен Дмитрий Лавров чувствовал себя в этом формате немного неловко: в перерывах между песнями он сбивчиво и скромно вещал, мол, любите и поддерживайте сцену, хватит склок, давайте жить дружно. В общем, все, что может от души посоветовать экстремальная банда с названием «массовая бойня».

обзоры концертов Sphere Spectrum Massenhinrichtung Gunships To Colorado Among Gods Alcyona

MASSENHINRICHTUNG

«Массены», игравшие в середине, выдали штормовой и, коррелируя с названием мероприятия, дикий сет, презентовав часть материала будущего — где-то уже на подходе — альбома. Музыка — насыщенна и контрастна. На противоположностях и визуал. Плотные, суровые гитаристы; вокалист с петлей на шее; яростно молотящий и гримасничающий от напряжения драммер — и, одновременно, тоненькая миловидная невозмутимая скрипачка в коротких шортиках и при поясе с блестящим орнаментом. Каролина — музыкант с классическим образованием (+ неклассическим в составе АДАРВIРОГ). Внушительная мужская ватага за ее спиной — сыновья «волков и перепелок», известные по куче разнообразных блэкушных банд.

В результате — пульсирующий шквальный чернушный поток с мелодическими переливами и скрипичными нотами скорби. Девушки под сценой, закрыв глаза, плавно раскачивались, словно загипнотизированные змеи, — а в шаге от них полуголые мужики разносили танцпол в танце смерти. Но удовольствие, есть мнение, получили из этого все. Многие — попутно затарившись свежим мерчем команды.

Любопытно, кстати: если раньше на концертах публика одевалась в основном в майки с лого мировой метал-сцены, пестря «имморталами», «бурзумами» и «горгоротами», то теперь стало модным носить «свое», так что картинки MASSENHINRICHTUNG, RAVEN THRONE, VIETAH и пр. часто разнообразят модельный ряд.

обзоры концертов Sphere Spectrum Massenhinrichtung Gunships To Colorado Among Gods Alcyona

SPHERE SPECTRUM

Вниманием зала представленные группы также остались не обделены. Чувствовалось, что все они так или иначе привлекли друзей и знакомых в качестве группы поддержки, так что жизнь на танцполе кипела в течение всего вечера, а парочка активных алко-зомбарей придавала событию особенный колорит.

Мош и агрессивная толкотня разразились во время сета дэзкорщиков SPHERE SPECTRUM, которые с непосредственностью и лучезарной безбашенной энергией молодости разносили воздух в щепки жгуче-тяжелыми риффами и истошным голосом вокалиста, то и дело подбивавшего публику сойтись в секл-пите. Было жарко и буйно. Вспоминались старые SUICIDE SILENCE. Синтезаторы оправдывали приставку «симфо» в стилистике группы, а чистый роковый голос второй вокалистки долженствовал обозначить элемент мелодичности. Хотя, как по мне, вживую вписывался в скоростное орущее мочилово как-то не очень.

Девушек на сцене в этот вечер, к слову, было немало. Самой впечатляющей из них оказалась фронтвумен AMONG GODS Алина Почебыт, выполняющая роль «минского аналога ARCH ENEMY» и делающая это с выразительным скримом, душой, отвязностью и харизмой. Приятная яркая девушка; добротная музыка по канонам жанра; располагающая, энергичная группа, набравшая в этот вечер дополнительное количество «лайков» за конкурс с розыгрышем футболок. Тот случай, когда команда вроде и не представляет чего-либо нового, но смотрится и слушается с радостью.

Сказать того же об ALCYONA, открывавших вечер, к сожалению, не могу. Их симфо-метал с женским сопрано, привет старым «найтвишам» и XANDRIA, смотрелся и звучал на уровне костюмированного школьного трибьют-ВИА. И хотя Ольга Терентьева определенно умеет петь, а музыканты — играть (к слову, в феврале команда выпустила дебютный альбом Trailblazer, и он очень даже неплох), на сцене ALCYONA — новички в плохом смысле слова. Неудачные заигрывания с публикой, постоянный нервный смех вокалистки, деревянные гитаристы, дисбаланс в звуке — все это вызывало в лучшем случае недоумение. Хотя, с другой стороны, на то она и «свежая кровь», чтобы не ожидать профессионализма от всех. Некоторым, возможно, еще придется над собой поработать.

В номинации «взаимодействие с публикой» и «цельность образа» гран-при вечера определенно следовало бы отослать в Колорадо. GUNSHIPS TO COLORADO, выступавшие после ALCYONA, сразу, с места в карьер, показали, почем ныне порох в пороховницах. Утяжеленный southern rock, окрашенный палитрой закатной горячей американской пустыни; жгучий, заводной и задорный; емкий и драйвовый, как ожесточенный спор южных реднеков; танцевальный, словно барная ночь с бесплатным бухлишком. И — группа, совершенно гармоничная в своей подаче, шутливая, угарная и озорная одновременно. Стоять под ее музыку спокойно было решительно невозможно, и, мне кажется, GUNSHIPS TO COLORADO — это команда, которая способна разбавить и развеселить любой клубный вечер, вне зависимости от прочей стилистики. Очень круто, очень бодро, отлично!

Ну и, подводя итоги: знакомить публику с молодыми бандами — затея, конечно же, годная. Спасибо оргам за основательность подхода; людям, кто пришел, за активность; музыкантам — за эмоции, а Василю Воробейчикову — за помощь с фото!

, рубрика(и): Блог

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