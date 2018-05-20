Охотный ряд: ALCYONA, GUNSHIPS TO COLORADO, SPHERE SPECTRUM, AMONG GODS, MASSENHINRICHTUNG в «Брюгге»

«Дзікае Паляванне || Fresh Blood» — назывался субботний мини-фест в «Брюгге», не только представивший мультижанровую солянку белорусских коллективов, но и призванный плеснуть колдовства свежей кровушки на столичные рок-площадки. В качестве основной завлекалки и хэдов организаторы пригласили MASSENHINRICHTUNG, внезапно дослужившихся к 2018-му до звания мэтров и… ммм… сценических образцов. Причем, кажется, фронтмен Дмитрий Лавров чувствовал себя в этом формате немного неловко: в перерывах между песнями он сбивчиво и скромно вещал, мол, любите и поддерживайте сцену, хватит склок, давайте жить дружно. В общем, все, что может от души посоветовать экстремальная банда с названием «массовая бойня».

«Массены», игравшие в середине, выдали штормовой и, коррелируя с названием мероприятия, дикий сет, презентовав часть материала будущего — где-то уже на подходе — альбома. Музыка — насыщенна и контрастна. На противоположностях и визуал. Плотные, суровые гитаристы; вокалист с петлей на шее; яростно молотящий и гримасничающий от напряжения драммер — и, одновременно, тоненькая миловидная невозмутимая скрипачка в коротких шортиках и при поясе с блестящим орнаментом. Каролина — музыкант с классическим образованием (+ неклассическим в составе АДАРВIРОГ). Внушительная мужская ватага за ее спиной — сыновья «волков и перепелок», известные по куче разнообразных блэкушных банд.

В результате — пульсирующий шквальный чернушный поток с мелодическими переливами и скрипичными нотами скорби. Девушки под сценой, закрыв глаза, плавно раскачивались, словно загипнотизированные змеи, — а в шаге от них полуголые мужики разносили танцпол в танце смерти. Но удовольствие, есть мнение, получили из этого все. Многие — попутно затарившись свежим мерчем команды.

Любопытно, кстати: если раньше на концертах публика одевалась в основном в майки с лого мировой метал-сцены, пестря «имморталами», «бурзумами» и «горгоротами», то теперь стало модным носить «свое», так что картинки MASSENHINRICHTUNG, RAVEN THRONE, VIETAH и пр. часто разнообразят модельный ряд.

Вниманием зала представленные группы также остались не обделены. Чувствовалось, что все они так или иначе привлекли друзей и знакомых в качестве группы поддержки, так что жизнь на танцполе кипела в течение всего вечера, а парочка активных алко-зомбарей придавала событию особенный колорит.

Мош и агрессивная толкотня разразились во время сета дэзкорщиков SPHERE SPECTRUM, которые с непосредственностью и лучезарной безбашенной энергией молодости разносили воздух в щепки жгуче-тяжелыми риффами и истошным голосом вокалиста, то и дело подбивавшего публику сойтись в секл-пите. Было жарко и буйно. Вспоминались старые SUICIDE SILENCE. Синтезаторы оправдывали приставку «симфо» в стилистике группы, а чистый роковый голос второй вокалистки долженствовал обозначить элемент мелодичности. Хотя, как по мне, вживую вписывался в скоростное орущее мочилово как-то не очень.

Девушек на сцене в этот вечер, к слову, было немало. Самой впечатляющей из них оказалась фронтвумен AMONG GODS Алина Почебыт, выполняющая роль «минского аналога ARCH ENEMY» и делающая это с выразительным скримом, душой, отвязностью и харизмой. Приятная яркая девушка; добротная музыка по канонам жанра; располагающая, энергичная группа, набравшая в этот вечер дополнительное количество «лайков» за конкурс с розыгрышем футболок. Тот случай, когда команда вроде и не представляет чего-либо нового, но смотрится и слушается с радостью.

Сказать того же об ALCYONA, открывавших вечер, к сожалению, не могу. Их симфо-метал с женским сопрано, привет старым «найтвишам» и XANDRIA, смотрелся и звучал на уровне костюмированного школьного трибьют-ВИА. И хотя Ольга Терентьева определенно умеет петь, а музыканты — играть (к слову, в феврале команда выпустила дебютный альбом Trailblazer, и он очень даже неплох), на сцене ALCYONA — новички в плохом смысле слова. Неудачные заигрывания с публикой, постоянный нервный смех вокалистки, деревянные гитаристы, дисбаланс в звуке — все это вызывало в лучшем случае недоумение. Хотя, с другой стороны, на то она и «свежая кровь», чтобы не ожидать профессионализма от всех. Некоторым, возможно, еще придется над собой поработать.

В номинации «взаимодействие с публикой» и «цельность образа» гран-при вечера определенно следовало бы отослать в Колорадо. GUNSHIPS TO COLORADO, выступавшие после ALCYONA, сразу, с места в карьер, показали, почем ныне порох в пороховницах. Утяжеленный southern rock, окрашенный палитрой закатной горячей американской пустыни; жгучий, заводной и задорный; емкий и драйвовый, как ожесточенный спор южных реднеков; танцевальный, словно барная ночь с бесплатным бухлишком. И — группа, совершенно гармоничная в своей подаче, шутливая, угарная и озорная одновременно. Стоять под ее музыку спокойно было решительно невозможно, и, мне кажется, GUNSHIPS TO COLORADO — это команда, которая способна разбавить и развеселить любой клубный вечер, вне зависимости от прочей стилистики. Очень круто, очень бодро, отлично!

Ну и, подводя итоги: знакомить публику с молодыми бандами — затея, конечно же, годная. Спасибо оргам за основательность подхода; людям, кто пришел, за активность; музыкантам — за эмоции, а Василю Воробейчикову — за помощь с фото!