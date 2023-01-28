Отпуск и фестиваль мечты: круиз 70000 Tons Of MetalБлог
Сайт отправляется в отпуск до 5 февраля, поскольку я все-таки планирую осуществить давнюю мечту и сплавать в круиз 70000 Tons Of Metal, который в понедельник стартует из Майами на Багамы и обратно, с 60 командами на борту, среди которых AMORPHIS, CYNIC, DESTRUCTION, GOD DETHRONED, INSOMNIUM, KREATOR, MELECHESH, NIGHTWISH, NOVEMBRE, OBSCURA, ROTTING CHRIST, THE CROWN, HYPOCRISY, DARK TRANQUILLITY и пр., а также с толпой полуголых людей численностью более 3000 человек.
Полный список участников феста можно посмотреть тут, из ожидаемого эксклюзива — суперолдскульный сет KREATOR (чисто песни периода 85-90), альбомный сет Focus от CYNIC, презентация нового KEEP OF KALESSIN. Концертный график — с 10 утра до 6 утра на трех сценах (жестокая жесть), плюс планирую сделать видео-интервью с CYNIC и BATUSHKA. Если кому интересны еще какие-то коллективы в интервью-формате, пишите, попробуем!
Комментарии на сайте будут модерироваться, но не очень оперативно (непонятно, какой на корабле интернет), зато по возвращению обещаю много фотокарточек, репортаж и видосики. До встречи! \m/
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 135
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7 комментариев
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Отпуск и фестиваль мечты: круиз 70000 Tons Of Metal
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Комментарии
Писюн с глазами:
Metaller555 написал(а):
Спроси у Петроццы, какого х… он одни и теже песни на концертах десятилетиями играет? Не надоело ему? При этом куча хитов за бортом…
Да, нап…
Metaller555:
Спроси у Петроццы, какого х… он одни и теже песни на концертах десятилетиями играет? Не надоело ему? При этом куча хитов за бортом……
Костя:
Дед Аким написал(а):
Творчество сына не знаю, а Кейдж классный актер, украшение любого фильма, от блокбастера до арт хауса и ужастиков недорогих , в блокбастеры…
Bronco:
Писюн с глазами написал(а):
Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.
Писюн, у нее только рюкзак, занятый объективами! Куда еще поместишься?…
Алекс:
Ну например, «Ea, Lord of the Deeps» Burzum с альбома 1992-го года — явно влияние классики.
Нууу, хз, хз. Может я чего-то не слышу…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Вот он идеальный круиз мечты, Настя я бы тоже сплавал, был бы носителем рюкзака на подхвате, как Киса Воробьянинов у Остапа Бендера Замечат…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Алекс написал(а):
Дед Аким написал(а):
Такое мнение слышал в интернете от грамотных людей, рок и хэви метал пошли от черной музыки …
Дед Аким:
Вот он идеальный круиз мечты, Настя я бы тоже сплавал, был бы носителем рюкзака на подхвате, как Киса Воробьянинов у Остапа Бендера…
Anastasiya:
Писюн с глазами написал(а):
Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.
У меня ток рюкзак, и он занят объективами! …
Писюн с глазами:
Другой Александр:
Алекс написал(а):
Дед Аким написал(а):
Такое мнение слышал в интернете от грамотных людей, рок и хэви метал пошли от черной музыки начала прошлого века, от джаз…
Алекс:
Дед Аким написал(а):
Такое мнение слышал в интернете от грамотных людей, рок и хэви метал пошли от черной музыки начала прошлого века, от джаза, блюза, а блэк им…
Алекс:
Bronco написал(а):
Остается надежда, что Réka Lörincz по немецки основательна и последовательна в своих действиях и просто не вылазит из Бундестага, поддерживающего …
Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.
Писюн с глазами написал(а):
Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.
У меня ток рюкзак, и он занят объективами!
Вот он идеальный круиз мечты, Настя я бы тоже сплавал, был бы носителем рюкзака на подхвате, как Киса Воробьянинов у Остапа Бендера Замечательного отдыха и впечатлений!!!
Дед Аким написал(а):
Вот он идеальный круиз мечты, Настя я бы тоже сплавал, был бы носителем рюкзака на подхвате, как Киса Воробьянинов у Остапа Бендера Замечательного отдыха и впечатлений!!!
Вот хитрован пожилой!
Нет уж, если меня отвергли, так и деда тада не берите!
Писюн с глазами написал(а):
Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.
Писюн, у нее только рюкзак, занятый объективами! Куда еще поместишься?
Спроси у Петроццы, какого х… он одни и теже песни на концертах десятилетиями играет? Не надоело ему? При этом куча хитов за бортом…
Metaller555 написал(а):
Спроси у Петроццы, какого х… он одни и теже песни на концертах десятилетиями играет? Не надоело ему? При этом куча хитов за бортом…
Да, например, шикарная, недооцененная, атмосферная Эндорама.