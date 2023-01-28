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28.01.2023

Отпуск и фестиваль мечты: круиз 70000 Tons Of Metal

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Сайт отправляется в отпуск до 5 февраля, поскольку я все-таки планирую осуществить давнюю мечту и сплавать в круиз 70000 Tons Of Metal, который в понедельник стартует из Майами на Багамы и обратно, с 60 командами на борту, среди которых AMORPHIS, CYNIC, DESTRUCTION, GOD DETHRONED, INSOMNIUM, KREATOR, MELECHESH, NIGHTWISH, NOVEMBRE, OBSCURA, ROTTING CHRIST, THE CROWN, HYPOCRISY, DARK TRANQUILLITY и пр., а также с толпой полуголых людей численностью более 3000 человек.

Полный список участников феста можно посмотреть тут, из ожидаемого эксклюзива — суперолдскульный сет KREATOR (чисто песни периода 85-90), альбомный сет Focus от CYNIC, презентация нового KEEP OF KALESSIN. Концертный график — с 10 утра до 6 утра на трех сценах (жестокая жесть), плюс планирую сделать видео-интервью с CYNIC и BATUSHKA. Если кому интересны еще какие-то коллективы в интервью-формате, пишите, попробуем!

Комментарии на сайте будут модерироваться, но не очень оперативно (непонятно, какой на корабле интернет), зато по возвращению обещаю много фотокарточек, репортаж и видосики. До встречи! \m/

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7 комментариев

  • Писюн с глазами написал(а):

    Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.

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  • Anastasiya написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.

    У меня ток рюкзак, и он занят объективами! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Дед Аким написал(а):

    Вот он идеальный круиз мечты, Настя я бы тоже сплавал, был бы носителем рюкзака на подхвате, как Киса Воробьянинов у Остапа Бендераhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif Замечательного отдыха и впечатлений!!!

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Дед Аким написал(а):
    Вот он идеальный круиз мечты, Настя я бы тоже сплавал, был бы носителем рюкзака на подхвате, как Киса Воробьянинов у Остапа Бендера Замечательного отдыха и впечатлений!!!
    Вот хитрован пожилой!
    Нет уж, если меня отвергли, так и деда тада не берите! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif

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  • Bronco написал(а):

    Писюн с глазами написал(а):
    Анастасия, возьмите меня с собой, я помещусь в чемодан.
    Писюн, у нее только рюкзак, занятый объективами! Куда еще поместишься?

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  • Metaller555 написал(а):

    Спроси у Петроццы, какого х… он одни и теже песни на концертах десятилетиями играет? Не надоело ему? При этом куча хитов за бортом…

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Metaller555 написал(а):
    Спроси у Петроццы, какого х… он одни и теже песни на концертах десятилетиями играет? Не надоело ему? При этом куча хитов за бортом…
    Да, например, шикарная, недооцененная, атмосферная Эндорама.

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