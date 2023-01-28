Отпуск и фестиваль мечты: круиз 70000 Tons Of Metal

Сайт отправляется в отпуск до 5 февраля, поскольку я все-таки планирую осуществить давнюю мечту и сплавать в круиз 70000 Tons Of Metal, который в понедельник стартует из Майами на Багамы и обратно, с 60 командами на борту, среди которых AMORPHIS, CYNIC, DESTRUCTION, GOD DETHRONED, INSOMNIUM, KREATOR, MELECHESH, NIGHTWISH, NOVEMBRE, OBSCURA, ROTTING CHRIST, THE CROWN, HYPOCRISY, DARK TRANQUILLITY и пр., а также с толпой полуголых людей численностью более 3000 человек.

Полный список участников феста можно посмотреть тут, из ожидаемого эксклюзива — суперолдскульный сет KREATOR (чисто песни периода 85-90), альбомный сет Focus от CYNIC, презентация нового KEEP OF KALESSIN. Концертный график — с 10 утра до 6 утра на трех сценах (жестокая жесть), плюс планирую сделать видео-интервью с CYNIC и BATUSHKA. Если кому интересны еще какие-то коллективы в интервью-формате, пишите, попробуем!

Комментарии на сайте будут модерироваться, но не очень оперативно (непонятно, какой на корабле интернет), зато по возвращению обещаю много фотокарточек, репортаж и видосики. До встречи! \m/

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