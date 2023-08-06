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06.08.2023

Отпуск!

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Стартуем сегодня в Европу — Польшу, Чехию, на 26-ю серию фестиваля Brutal Assault (будем надеяться, там не зальет дождем и грязью), посему сайт не будет обновляться до 17 августа. Комментарии модерируются (по мере возможности и наличия Интернета.) Репортаж и фотокарточки будут! У кого есть инстаграм — заходите за сториз с выступлений команд.

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