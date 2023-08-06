Отпуск!Блог
Стартуем сегодня в Европу — Польшу, Чехию, на 26-ю серию фестиваля Brutal Assault (будем надеяться, там не зальет дождем и грязью), посему сайт не будет обновляться до 17 августа. Комментарии модерируются (по мере возможности и наличия Интернета.) Репортаж и фотокарточки будут! У кого есть инстаграм — заходите за сториз с выступлений команд.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 85
Обновления
-
Отпуск!
-
Видеоинтервью с TROLLWALD: грустный тролль Апан
-
METALLICA «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023
-
Лучше чем NIGHTWISH? Марко Хиетала спелся с Тарьей
-
«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные»
-
Самый скандальный Wacken Open Air в истории. И самый грязный
-
Цитата. Вокалист WHITECHAPEL Phil Bozeman: «Я скучаю по временам, когда метал выглядел пугающим»
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2023 года
-
Прах Lemmy захоронят на Wacken Open Air 2 августа
-
KYPCK: «Пятый альбом будет нашим последним. По очевидной причине»
Комментарии
Другой Александра:
Дружище Христос написал(а):
Андрей написал(а):
Anti-Poser написал(а):
Лучшая Металлика — это Testament и Slayer
Хрень собачья этот slayer. Металлика очень разносторонние в пл…
Дружище Христос:
Андрей написал(а):
Anti-Poser написал(а):
Лучшая Металлика — это Testament и Slayer
Хрень собачья этот slayer. Металлика очень разносторонние в плане музыки. А slayer безсвязную…
Андрей:
Anti-Poser написал(а):
Лучшая Металлика — это Testament и Slayer
Хрень собачья этот slayer. Металлика очень разносторонние в плане музыки. А slayer безсвязную и тупую ахинею л…
Дружище Христос:
Anti-Poser написал(а):
Лучшая Металлика — это Testament и Slayer
Лучшая Металлика — это 84, 86, 88 и 91, а Testament и Slayer — это Testament и Slayer …
Дед Аким:
На Wacken не был, был несколько раз на НАШЕствии, уровень артистов отличается, но эмоциональные впечатления думаю похожи. Была грязь, ты полупьяный, уставший, потный, и…
Дед Аким:
Насчет коллаборации верно замечено, не каждая группа с такими сыграет, только лучшие. Сейчас немного кину раритетов, шедевров, с артистами международного значения…
Anti-Poser:
Другой Александр:
Выключил на 7-й минуте, когда услышал зачем-то вставленный звук отрыжки…
mr. Shakal:
>> Meshuggah, Behemoth, Suicide Silence
Нулевые давно позади, а ко-ко-core’щики до сих пор смешные в своих заявах. …
Дед Аким:
Писюе с глазами:
Юрий написал(а):
Даже у Бузовой есть армия фанатов , но это не значит , что она крутой исполнитель , это к примеру , так же у этой распиаренной группы под название…
Juris:
Что за миталика даже не в курсе и не парюсь… за Enslaved, Dodheimsgard плюсую…
Muzzl0:
Юрий написал(а):
Даже у Бузовой есть армия фанатов , но это не значит , что она крутой исполнитель , это к примеру , так же у этой распиаренной группы под название…
Добавить комментарий