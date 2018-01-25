От BOG~MOROK до BETHLEHEM. Интервью с Ильей Карзовым о том, как стать главным композитором группы мечты

В конце 2016 года мы рассказывали о том, как из бездны разочарований на сцену вернулась культовая группа BETHLEHEM, оперативно выпустив альбом Bethlehem. Состав тогда поменялся практически полностью; в том числе (прошу заметить, в роли основного композитора!) появился гитарист Илья Карзов, лидер группы BOG~MOROK из города Рыбинска, а также участник примерно десятка локальных метал-банд да проектов. В общем, лейтмотив разговора созрел сам собой: каково оно — попасть однажды в команду, на творчестве которой ты вырос как музыкант?..

Первый вопрос, который, думаю, всем любопытен: как ты попал в BETHLEHEM? Был ли в этом некий элемент случайности, или давно мечтал, да наконец добился своего? В общем, легко ли было стать участником старой, устоявшейся, культовой для «темной» сцены группы (и, что важнее, ее основным композитором) и какие шаги ты для этого предпринял?



Разумеется, без счастливой случайности дело не обошлось. Все началось достаточно давно: в 2009 году, когда я записал кавер на песню «Teufelverruckt Gottdreizehn» с альбома S.U.I.Z.I.D.. Примерно тогда же я нашел Юргена на MySpace и написал ему письмо со ссылкой на этот кавер. К моему удивлению, Юрген, несмотря на то, что в тот момент группа активно записывала с Никласом из SHINING епешку для BETHLEHEM, ответил достаточно оперативно и вполне положительно оценил мои труды. С тех пор мы стали переписываться.

В то время наша переписка была не очень активная: отправляли друг другу примерно по письму в месяц. Не думаю, что я был тогда сильно интересен ему как собеседник, однако, полагаю, Юргену было любопытно пообщаться с человеком из далекой и совершенно неведомой ему России.

Все резко поменялось в конце 2014 – начале 2015 года, когда BETHLEHEM издали коммерчески провальный (что не делает его менее любимым) альбом Hexakosio, после которого в группе начали твориться совершенно неприятные вещи. К сожалению, не могу всего рассказать по морально-этическим соображениям, просто скажу, что некоторые, в настоящий момент уже бывшие, не побоюсь этого слова – члены группы возомнили себя то ли рок-звездами, то ли просто кукушку сорвало от музыки, но вести себя принялись крайне неадекватно. Юрген терпеть этого безобразия не стал и, как человек, заслуженно имеющий все права на бренд BETHLEHEM, выгнал всех к чертям.

Примерно в то же время я почувствовал себя в силах запилить новый проект, инспирированный творчеством BETHLEHEM. (Кстати, должен заметить, что как на музыканта на меня повлияли больше всего две группы: FEAR FACTORY и BETHLEHEM. И если влияние первых очень сильно заметно в музыке BOG~MOROK, то влияния вторых я долго избегал. Скорее всего, просто чувствовал, что не готов к тому, чтобы выплеснуть это из себя. Не чувствовал себя в силах сделать это.) Опять-таки, по счастливой случайности, именно в начале 15-го года я закончил альбом When I Am Dead для своего нового проекта CEREBRIUM, в котором попытался полностью окунуться в те переживания и эмоции многолетней давности, которые не раз испытывал, слушая мой до сих пор любимый альбом «вифлеемцев» S.U.I.Z.I.D.. Несколько песен я показал Юргену, пребывавшему тогда в тоске и минорном настроении после развала группы. Если честно, я втайне надеялся, что он согласится записать несколько басовых партий для моего альбома, что было бы вообще круто, ибо участие культового персонажа – это всегда здорово. Но этим мечтам осуществиться было не суждено.

Вместо этого Юрген предложил мне войти в состав BETHLEHEM и начать работать над новым материалом. Мне сложно описать свои эмоции в тот момент — ибо это не просто культовая группа из-за бугра, это культовая группа из-за бугра, которую я слушал до дыр еще на кассетах в глубокой молодости, песни которой я знаю наизусть и очень люблю. И вот, внезапно я в ее составе и пишу новые песни, вау))

Давно ли знаком с творчеством коллектива, как его оцениваешь? (Дискография BETHLEHEM, как ни крути, довольно разнообразна и, я бы сказала… ммм… неравномерна.)



Знаком достаточно давно. Кассету с альбомом S.U.I.Z.I.D. купил в далеком 99-ом, и с тех пор каждый их новый альбом был для меня ожидаем и любим. Даже когда они отошли от своего фирменного истерично-депрессивного звучания и стали делать более спокойную и человеческую музыку, я слушал их с не меньшим удовольствием. Не могу сказать, что какой-то альбом нравится больше, а какой-то меньше. Они слишком разные. И в этом вся прелесть.

Я сам люблю очень разнообразную музыку — что зачастую становится проблемой при написании материала. К счастью, в лице BETHLEHEM я встретил группу, музыка которой охватывает достаточно широкий спектр моих предпочтений. Впрочем, больше всего вдохновляет все-таки именно истерично-депрессивная часть их творчества.

У меня не было возможности пообщаться с Юргеном, но, судя по опубликованным в Сети интервью и постам, человек это достаточно нервный и непростой. Каково было твое первое впечатление от общения с ним? Поменялось ли оно со временем? Легко ли находить общий язык (и, к слову, есть ли барьер языковой)?

Как ни странно, общение с Юргеном дается мне на удивление легко. С первого знакомства в Сети, личного знакомства в аэропорту и по сей день. Да, он не прост, это человек со сложной судьбой и не менее сложным характером — тем не менее, он очень тактичен, добр и вполне открыт в общении с близкими ему людьми.

Когда я летел в Германию на запись альбома, я лично не знал никого из тех людей, с кем предстояло работать и жить. Это несколько напрягало, но все опасения моментально исчезли, когда мы встретились: Юрген, Ивонн (вокалистка) и Стив (барабанщик) радушно приняли меня, показывали достопримечательности, таскали к себе в гости и делали все, чтоб я чувствовал себя как дома. Когда у меня скоропостижно сдох телефон (мое обычное везение) они сделали все возможное, чтобы я не лишился связи с домом, а в процессе записи альбома всячески поддерживали и не оказывали ни малейшего давления, предоставив полную свободу.

Разумеется, у всех есть темные стороны, и для написания подобной музыки иногда просто необходимо приоткрыть дверь, выпуская на волю то, что обычно выпускать не стоит, — но, по большому счету, все эти его многочисленные конфликты с бывшими участниками — дело рук самих бывших участников. Очень часто люди использовали его, пытались за его счет получить славу, деньги и прочие блага цивилизации, пользуясь тем, что он — хотя принципиальный и иногда даже жесткий человек — все-таки добр и доверчив. Чего стоит тот факт, что он, например, почти сразу прислал мне наработки своих новых песен, или выбил финансирование у лейбла для моего приезда и проживания — для человека, которого он ни разу не встречал и видел только на фото и по скайпу.

В общем, никаких барьеров не приключилось, и общение было крайне дружественным и приятным. Английский язык, кстати, он знает на отлично (остальные, все, с кем я общался, тоже говорят весьма свободно), и иногда мне было просто стыдно за ошибки, которые я делал в разговорах. Но, в итоге, чувствую, что общение не прошло даром, и мой английский несколько окреп и подрос. За что Юргену отдельное спасибо.

Как оцениваешь последний альбом группы? Все ли получилось так, как хотелось?

Мне сложно его объективно оценивать, ибо большую часть материала написал я. Скажем так: все, что было запланировано, – получилось, ну или почти получилось. У нас было достаточно времени в студии — почти месяц, а материал был готов на 100%. Вместе мы не репетировали, но все разучили свои партии и пришли в студию полностью готовыми, кроме Ивонн, которой пришлось импровизировать с вокалом на ходу под чутким руководством Юргена, потому что все тексты он написал непосредственно перед записью альбома.

Со звукорежиссером нам тоже повезло: это был Маркус Шток, известный по группам EMPYRIUM и VISION BLEAK, в которых он поет и вообще всем рулит. Он оказался очень открытым и доброжелательным человеком — а самое главное, буквально с полуслова понимал, что мы хотим, и знал, как этого добиться. При мастеринге я не присутствовал, но, получив файлы, остался более чем доволен, ибо Маркус сделал все абсолютно как надо. Думаю, альбом удался.

Кстати, если бы меня не взяли в BETHLEHEM, то весь этот материал перекочевал бы в новый альбом моего проекта CEREBRIUM, ибо я писал весь этот материал, руководствуясь примерно теми же ощущениями, что и в период сочинения When I Am Dead, и процесс работы над музыкой был прост и естественен. Мне не нужно прилагать усилия, чтобы писать риффы и мелодии в стиле BETHLEHEM. Я рос на их музыке, она стала частью меня и рождается в голове сама собой.

А еще я недавно узнал занятный факт, что BETHLEHEM — одна из любимых групп Мэрилина Мэнсона, с которым Юрген хорошо знаком. Надеюсь, что он оценил наши старания!

Насколько я знаю, этой весной запланированы концертные выступления BETHLEHEM. Волнуешься ли? Как часто вы встречаетесь для репетиций, если вообще встречаетесь?



Да, 31 марта мы играем на Dark Easter Fest в Мюнхене. Вместе не репетировали, но, разумеется, я приеду заранее, так что времени на подготовку нам, надеюсь, хватит. Если честно, волнуюсь, ибо это наш первый совместный концерт, к тому же на главной сцене и на крупном фесте. С другой стороны, надо же когда-то начинать.

У тебя всегда было много групп и проектов, в том числе собственный и, насколько я могу судить, достаточно известный в тусовке коллектив BOG~MOROK. Как бы ты сейчас расставил свои музыкальные приоритеты?

Недавно я решил, что проектов и групп стало слишком много, и пришла пора что-то сделать с их количеством. И я сделал. Что сделал? Обзавелся еще одним, разумеется! Группа BABOOSHKA, с участием Старухи Изергиль из АНСАМБЛЯ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ И МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ. Точнее, там она (то есть он) уже больше не поет и планирует сосредоточиться именно на BABOOSHKA, где так же участвуют Моргана из MORGUENSTERN и Dennis Green – клавишник BOG-MOROK. Недавно мы выложили дебютный сингл Материнский капитал, который, кажется, был неплохо принят публикой, и сейчас понемногу работаем над полноформатным альбомом.

Вообще, нет никаких приоритетов. В какой-то момент возникает идея, которая захватывает меня полностью, и я, бросив все остальное, начинаю приводить ее в слушабельный вид. К счастью, как правило, мне хватает терпения довести дело до конца — то есть до полноценного релиза. Так, я уже написал 9 новых треков для нового альбома BETHLEHEM, для записи которого мы уже забронировали студию на май этого года. В этом же году будет новый альбом от BOG~MOROK, новые песни и видео от MORGUENSTERN. А вот SHEXNA и CEREBRIUM придется подождать своей очереди. По крайней мере, план такой.

Расскажи немного про музыкальную метал-жизнь города Рыбинска. Что, кого нам всем стоит узнать, послушать и переслушать? Часто ли у вас в городе проходят концерты?



Даже не знаю, что и ответить. Меня вряд ли можно назвать тусовщиком, и я мало общаюсь с другими музыкантами из своего города. Есть несколько близких знакомых и друзей, которые так или иначе связаны с музыкой, но в целом я не особо в курсе, что происходит в этой сфере в Рыбинске. Насколько я знаю, концерты проходят достаточно регулярно, и некая двужуха имеет место. Кроме того, много местных групп, которые, я уверен, играют интересную музыку, — но, как правило, нет ни времени, ни возможности куда-то идти, чтобы посмотреть и послушать все это. Моя дочка учится в музыкальной школе по классу фортепиано. Вот на ее выступление я точно пойду!

О чем ты мечтаешь как музыкант? Чего бы хотелось добиться – вне зависимости от того, насколько это реально?..

Как ни парадоксально, все мои достижения обязаны тому, что никогда не ставил перед собой никаких грандиозных задач и целей. Я очень ленив и стараюсь не делать того, что не приносит мне удовольствие. Ну или какую-то пользу. Зато если я увлечен какой-то музыкальной идеей, то могу сочинять и записывать сутками напролет. Поэтому моя главная задача – не потерять интерес к музыке и способность получать от нее удовольствие. Если муза не покинет меня, то я, совершенно точно, смогу наваять еще много достаточно разнообразной музыки, которая, в свою очередь, поможет достичь неких новых высот. Но, по большому счету, это далеко не самое главное, ибо мое собственное отношение к тому, что я делаю, для меня важнее всего. Поэтому, скажем так, как музыкант я мечтаю иметь силы и возможности продолжать свое дело по полной программе.



Ну и немного о любимой музыке. Попадались ли в последнее время какие-то особые открытия, было ли что-то, что по-настоящему зацепило?

С каждым годом с этим все хуже и хуже. Возможно, с возрастом что-то меняется в восприятии музыки. А быть может, я просто слушал не то, что надо было, но откровений никаких для себя я не делал уже очень давно. Если честно, я вообще мало музыки слушаю, и когда есть свободное время, предпочитаю посмотреть киношку. Могу сказать, что чаще всего крутится в моем плейере последнее время. Это CELLDWELLER, THE DILLINGER ESCAPE PLAN, IGORRR и DARKTHRONE. Черт его знает, почему именно так. Наверное, проблемы с музыкальным вкусом!..