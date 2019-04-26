«Острый, дьявольски брутальный по звуку!» VADER выпустили «Grand Deceiver»

И еще одна новость от польской команды. На сей раз — от могучих VADER, решивших к лету пополнить дискографию мини-альбомом Thy Messenger. Первый его сингл, «Grand Deceiver», мужики охарактеризовали как «острый и дьявольски брутальный», и вдогонку сказали только одно: «Усядьтесь поудбонее, включите песню погромче и… наслаждайтесь!»

vaderband2019«Мы решили выпустить EP, потому как с изданием полноформата придется подождать до конца года, — сообщал ранее Петер, — в июне же мы снова выезжаем на гастрольную трассу, и по этому поводу хотелось бы показать фанатам новые треки. Апрель 2019 группа посвятит записи лонгплея, его рабочее название …And Then There Was Only Pain, и к концу мая все должно быть готово.

Именно в этот момент официально выйдет EP Thy Messenger, представляющий три новые песни, исключительно жесткие, интенсивные по звуку и агрессивные, даже по меркам VADER. Кроме того, в честь 20-летия альбома Litany мы включим в миник новую версию его титульного трека. А еще, в качестве бонуса, кавер «Steeler», одной из моих любимейших вещей JUDAS PRIEST».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 26.04.2019 в 20:12

    Огонёк, как всегда у вёдер!

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