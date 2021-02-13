Осторожно, горячо: 74-летний гитарист KING CRIMSON Роберт Фрипп записал с женой секси-кавер METALLICAБлог
…и не только. В общем, Robert Fripp и его жена Toyah Wilcox, не желая, трясясь от коронавирусной паники, унывать в карантине под пенсионерским пледом за просмотром сериалов, решили показать миру себя. Причем местами довольно-таки откровенно. В последнее время бодрые старички развлекают общественность, записывая занятную видеосерию каверов рок-хитов разных лет.
По словам Toyah, она придумала все это, чтобы отвлечь Фриппа, оставшегося без концертов, от грустных мыслей. «Мы оказались заперты дома, я и мой 74-летний муж, без которого я жить не могу. У него была ломка по сцене — и я подумала: а давайте-ка займу его, научив танцевать! И поставила это своей целью. Затем я разработала концепцию этих видео, в которых отвечаю за свет и съемку, а также за то, чтобы убеждать Роберта принимать во всем этом участие».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 75
Читайте также:
Обновления
-
Осторожно, горячо: 74-летний гитарист KING CRIMSON Роберт Фрипп записал с женой секси-кавер METALLICA
-
Kerry King про Alexi Laiho: «Он играл, как гитарный бог»
-
Флоридский металист сыграл DARKTHRONE на гитаре из скелета своего дяди
-
Бобры не добры. Встречайте шведскую дэз-грайндовую группу BELARUS BEAVER
-
DARK SKY BURIAL: неожиданный электронный сольный проект от Shane Embury
-
Liv Kristine стала вокалисткой COLDBOUND: «Чувство, будто я вернулась во времена THEATRE OF TRAGEDY»
-
Erik Rutan официально стал гитаристом CANNIBAL CORPSE. А что там, кстати, Pat O’Brien?
-
Hansi Kürsch ушел из DEMONS & WIZARDS. Принципиально
-
«Хочу быть владычицей морскою!» SOILWORK выпускают фильм «A Whisp Of The Atlantic»
-
Интервью с HORNA. Infection: «Я не столько скучаю по гастрольному пьянству, сколько по сцене»
Добавить комментарий