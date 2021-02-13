Осторожно, горячо: 74-летний гитарист KING CRIMSON Роберт Фрипп записал с женой секси-кавер METALLICA

…и не только. В общем, Robert Fripp и его жена Toyah Wilcox, не желая, трясясь от коронавирусной паники, унывать в карантине под пенсионерским пледом за просмотром сериалов, решили показать миру себя. Причем местами довольно-таки откровенно. В последнее время бодрые старички развлекают общественность, записывая занятную видеосерию каверов рок-хитов разных лет.

По словам Toyah, она придумала все это, чтобы отвлечь Фриппа, оставшегося без концертов, от грустных мыслей. «Мы оказались заперты дома, я и мой 74-летний муж, без которого я жить не могу. У него была ломка по сцене — и я подумала: а давайте-ка займу его, научив танцевать! И поставила это своей целью. Затем я разработала концепцию этих видео, в которых отвечаю за свет и съемку, а также за то, чтобы убеждать Роберта принимать во всем этом участие».

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