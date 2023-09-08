«Основатели IN THE WOODS и GREEN CARNATION возвращаются к истокам». Слушаем новую тему проекта STRANGE NEW DAWN

«Основатели IN THE WOODS и GREEN CARNATION возвращаются к истокам». Слушаем новую тему проекта STRANGE NEW DAWNНовинки и новости
Норвежский проект STRANGE NEW DAWN позиционируется как продолжение — или, скорей даже, возвращение к началу творческих троп IN THE WOODS и GREEN CARNATION на том основании, что в 2000 году его задумали экс-участники этих групп (а также двоюродные братья) гитарист Xbotteri и басист Cm: Botteri.
На сегодняшний день под таким названием они выпустили два альбома, The Only One (2014) и Planet System (2020), но поскольку лейбла у команды до сих пор нет, широчайшей промоции и внимания эти диски не получили. На подходе сейчас третий, New Nights Of Euphoria, и, будем верить, свою аудиторию он таки обрящет. Кстати, в записи альбома поучаствовал Bjørn Harstad из нынешнего GREEN CARNATION и прошлого IN THE WOODS — в общем, как ни крути, тусовочка не меняется.
«Вдохновение мы черпали из работ таких коллективов как PINK FLOYD, CANDLEMASS, ARCTURUS и THULE, а также из научно-фантастических фильмов, эзотерических документалок и литературы о космосе», — пишут норвежцы, и нет никакого повода не послушать сингл будущего альбома «Fortune Bringer».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 23
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Комментарии
atr:
Писюн с глазами написал(а):
Это точно не SHITFUN?
SHITFUN это точно другой чел, следы которого потерялись где-то в Израиле.…
Ad Noctum:
Merzbow написал(а):
Там Dusk первый альбом за 28 лет выпускают!
Значит, Dawn выпустят свой следующий альбом году эдак в 2028-ом. …
Другой Александр:
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он т…
evesceration:
Green:
Писюн c глазами написал(а):
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, т…
Дружище Христос:
goremyka написал(а):
Бармалей написал(а):
goremyka написал(а):
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники PO…
Писюн c глазами:
Green написал(а):
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он т…
Juris:
Green:
Вот именно «когда то были…» а сейчас превратиЛ всё это в некую подобию клоунаду……одиноко варочая башкой на сцене, типо делает шоу, или что он там делает он наверное…
Downcross:
Пампуем, слухаем.
https://downcross.bandcamp.com/album/pact-of-no-mercy-split-with-vobiscum-inferni…
goremyka:
Бармалей написал(а):
goremyka написал(а):
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER
Или б…
Бармалей:
goremyka написал(а):
Anastasiya написал(а):
goremyka написал(а):
Вопрос от незнающего… А куда подевались остальные (бывшие) участники POSTHUMOUS BLASPHEMER
Или были выгнаны, или по р�…
Merzbow:
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