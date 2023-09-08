STRANGE NEW DAWN
08.09.2023

«Основатели IN THE WOODS и GREEN CARNATION возвращаются к истокам». Слушаем новую тему проекта STRANGE NEW DAWN

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Норвежский проект STRANGE NEW DAWN позиционируется как продолжение — или, скорей даже, возвращение к началу творческих троп IN THE WOODS и GREEN CARNATION на том основании, что в 2000 году его задумали экс-участники этих групп (а также двоюродные братья) гитарист Xbotteri и басист Cm: Botteri.

На сегодняшний день под таким названием они выпустили два альбома, The Only One (2014) и Planet System (2020), но поскольку лейбла у команды до сих пор нет, широчайшей промоции и внимания эти диски не получили. На подходе сейчас третий, New Nights Of Euphoria, и, будем верить, свою аудиторию он таки обрящет. Кстати, в записи альбома поучаствовал Bjørn Harstad из нынешнего GREEN CARNATION и прошлого IN THE WOODS — в общем, как ни крути, тусовочка не меняется.

«Вдохновение мы черпали из работ таких коллективов как PINK FLOYD, CANDLEMASS, ARCTURUS и THULE, а также из научно-фантастических фильмов, эзотерических документалок и литературы о космосе», — пишут норвежцы, и нет никакого повода не послушать сингл будущего альбома «Fortune Bringer».

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