Основатель INTERNAL BLEEDING William Tolley погиб при исполнении служебных обязанностей

Плохие новости из Нью-Йорка: основатель дэз-метал группы INTERNAL BLEEDING, барабанщик William Tolley трагически погиб, отправившись на вызов в составе пожарной бригады. Он упал с крыши горящего трехэтажного здания и скончался на месте. Мэр Нью-Йорка Bill De Blasio высказал соболезнования семье погибшего, назвав 42-летнего Уильяма героем, отдавшим жизнь работе и принесшим ей бесценную жертву. «Когда я не стучу на барабанах, то работаю в пожарном департаменте, — рассказывал Уильям в интервью 2013 года, — ну а когда не работаю, вожусь со своей маленькой дочкой. Провожу время с семьей. Я спокойный, семейный человек».

Коллеги по группе также опубликовали заявление по поводу случившегося.

«Наш барабанщик, мотор и сердце группы, умер сегодня. И нет слов, чтобы описать эту потерю. Он был добрым, достойным, приятным человеком, который искренне любил свою семью, друзей, а также людей, которых он спасал. Второго такого, как он, найти невозможно. Мы просто в отчаянии, мы раздавлены и не способны выразить словами боль утраты. Билл, наш двигатель, источник нескончаемых шуток… Музыка потеряла отличного барабанщика, а мы потеряли друга и просто чертовски хорошего человека. We love you, Bill».

Так совпало, что на сегодняшний день коллектив, готовящий к выпуску альбом Corrupting Influence, наметил премьеру сингла «Final Justice». И… естественно, песня эта посвящена ушедшему музыканту. «Именно такого прощания хотел бы наш друг», — написали в комментарии к видео осиротевшие участники INTERNAL BLEEDING.

R.I.P.