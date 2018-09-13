Осенний концерт IN EXTREMO в Минске отменен

На этот раз никакой политики, просто внезапная болезнь музыканта. Цитата из паблика IN EXTREMO в вк.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Дорогие фанаты In Extremo из России, Украины и Беларуси!

Подготовка к грядущим концертам в ваших прекрасных странах уже шла полным ходом и группа предвкушала отличное времяпрепровождение в вашей компании, но из-за сложившихся обстоятельств мы вынуждены перенести запланированные концерты на следующий год.

Причиной этого нелегкого решения стали проблемы со здоровьем у нашего Басти, требующие срочного вмешательства, которое нельзя откладывать дальше. Во время прошедших летних фестивалей он получил повреждение легких, в результате чего развился пневмоторакс, который нужно срочно оперировать, чтобы избежать серьезных проблем в будущем.

Отправиться в тур с такой травмой означало бы рисковать жизнью Басти, поэтому у нас просто не остается выбора. Отыграть концерты без него или с какой-то заменой для нашей Семерки тоже не вариант. Мы немедленно займемся вопросами, связанными с переносом концертов, и сразу же сообщим вам, как только появятся новости.

Басти передает вам всем большой привет и безумно сожалеет, что так получилось. Он очень постарается побыстрее вернуться в строй и наверстать упущенное!

С наисердечнейшими приветами, ваша 7ка