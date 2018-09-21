Осеннее погружение. Слушаем альбом IRREVERSIBLE MECHANISM «Immersion»

Не знаю, кто какие релизы с нетерпением ждет еще в этом году, но в моем топе определенно значатся BEYOND CREATION и FALLUJAH. Хотя BEYOND CREATION, конечно же, в большей степени, ибо три трека, что уже показали эти ребята (особенно титульный, «Algorythm»), — это, конечно, фантастика. Однако Канада Канадой, а замечательная команда в подобном ключе играет в Минске буквально под боком — и второй лонгплей IRREVERSIBLE MECHANISM Immersion уже доступен к прослушиванию и заказу.

Irreversible Mechanism Он сильно отличается от дебютника, кристально-техничного Infinite Fields. Причем не то чтобы, пройдя три года, пережив смену состава и подхода, IRREVERSIBLE MECHANISM стали лучше или хуже. Они стали более трендовыми, другими, космически-невыразимо-эмоциональными, — и Immersion, если покажется близким вашему вкусу, вполне вероятно, будете слушать неделями. Со мной как-то так и случилось. Этот релиз безупречен. Делюсь.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 22.09.2018 в 10:27

    Очень хорошо, мне нравится!

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