ORPHANED LAND, Kobi Farhi: «Фэны», которые отворачиваются от нас сегодня, — пускай идут, это свободный мир»Блог
Израильтяне ORPHANED LAND готовили на первый день зимы выпуск концертника A Heaven You May Create, однако приоритеты, условия, задачи, понятно, сместились (один из синглов, тем не менее, можно оценить ниже — как пишет Kobi Farhi, «восемь с половиной минут перерыва — и мы снова погрузимся в окружающую тьму»). «Несмотря на то, что вы временами читаете на нашей странице, интернациональная фан-база группы, в том числе на Ближнем Востоке далеко не мертва. Мы получаем тонны сообщений от слушателей из Турции, Египта, Сирии, Ирана, Ливана и других стран: люди интересуется, все ли с нами хорошо, выражают соболезнования. Спасибо вам, что идете с нами сквозь огонь и воду, что помните, кто мы и за что всегда боролись. Спасибо, что позволяете нам быть обычными людьми (а не только воплощать ORPHANED LAND) и скорбеть, горевать над катастрофой, пытаться исцелить разорванные души — свои и своих любимых из числа израильтян.
Во времена катаклизмов и катастроф ты прежде всего стоишь на стороне своей семьи, родственников, друзей. Что вовсе не означает, будто ты настроен враждебно по отношению к невинным людям на другой стороне конфликта. Не значит, что ты не страдаешь от всего происходящего; не значит, что ты лицемер, поборник двойных стандартов, убийца или что-то там еще.
Люди пишут в комментариях: «почему вы ничего не говорите о невинных палестинцах?» — и при этом те же люди ни разу, ни на одной странице не писали ничего о невинных погибших израильтянах. Мы же не только много раз писали о палестинцах, но и продолжаем это делать — и все равно остаемся в глазах некоторых лицемерами. Ребята, как говорится, ищите бревно в своем глазу — может быть, это вы смотрите на вещи только с одной стороны? Может, это вы не следуете своим же советам? Кому вообще нужны такие фанаты?
ORPHANED LAND играет 33 года, и нам нет нужды делать и писать то, что сыграет на руку популярности; пытаться угодить всем и отвечать нарративам всех, кто того пожелает. Если вы считаете, что должны нас просвещать или учить, как на что реагировать, имейте в виду: мы всегда были искренними во всем, всегда делали то, что считали правильным, и шли за правдой, даже если она вредит «бизнесу». Правда же в том, что сейчас мы стоим на стороне израильского народа — не нашего правительства, не против мирных палестинцев. Мы не закрываем глаза ни на чьи страдания. Потеряет ли от этого в успешности ORPHANED LAND? Может быть. Пускай.
«Фэны», которые уходят от нас и отворачиваются, — пускай идут, это свободный мир. И это не первый раз, когда нас клеймят за искренние поступки. Так же уходили временами и израильские фанаты — не первые и не последние в этих рядах. Но на их место всегда приходят новые. Музыка существует для тех, кто в ней нуждается, и наши слова, наши песни переживут человеческий век. Так что удачи всем, кто уходит, вот вам напоследок посвящение из лирики: «A vision of a better life, where music drowns the toy guns fire, next night I see a shadow and we both shoot – In the name of God. As we fell down, our eyes have met, our friendship ends now, in this turmoil of blood».
А вот эту фотокарточку хочу показать напоследок. Это Nir Forti — фото, которое опубликовали его родители, когда он еще числился в списках пропавших. Он был наш фанат — невинная душа, которая погибла от рук ХАМАСовцев 7 октября. Посвящаю ее всем невинно убиенным. Rest in Peace».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 508
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5 комментариев
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ORPHANED LAND, Kobi Farhi: «Фэны», которые отворачиваются от нас сегодня, — пускай идут, это свободный мир»
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Комментарии
Тварь:
Le$ov1k написал(а):
Было бы неплохо послушать, чего он там насочинял.
Будет ржака, если однажды и Ildjarn оживится.
и запишет еще один тру бдэк-метал гимн «Дом в лесу…
Тварь:
Алексей:
В детстве арт Butchered… с младенцами срисовывал, очень медленно и почти идентично))) Немного недоделал, перегорел Канибалами, но рисунок остался)…
Другой Александр:
…первым синглом дед накричал, что пора остановить нефтяные потоки. «Just Stop Oil»! (И сразу решатся все проблемы, да.)
И Ministry будут как бременские музыканты на повоз…
Другой Александр:
Eternal Majesty — Wounds of Hatred And Slavery
Ударник и басист из Antaeus
https://candlelightrecordsuk.bandcamp.com/album/wounds-of-hatred-and-slavery…
Лука:
думстер-бумстер написал(а):
думстер-бумстер написал(а):
Какая же тварь этот лука.
Какая же тварь этот думстер-бумстер.…
думстер-бумстер:
Алексей:
Полностью согласен с Юричем насчёт lake of tears. А вот это ,ну разве что для патологических мясников,но музло в отличие от картинок вполне по кайфу….…
juris:
эхх… запоздалый маркетинг. нам бы в школьные годы такие раскраски…
Кирилл Юрич:
Я бы раскраску по рисункам Кристиана Валина с удовольствием раскрашивал бы. Обложки к «Crimson Cosmos» и «Neonai» — это же просто кайф!:)…
Deuce:
Сегодня видел, как палестинские дети играли в свежевырытой братской могиле и кричали с удовольствием что-то типа «Здесь нас и похоронят!»
Интересно, что бы сказал Ф�…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Билл Стир прав. Пускай эти слипкноты и линкины парки послушают CARCASS и умоются на века. Вот кто не ленится так это Джефф и команда. Я поклонник CARCASS с первой половины 90-…
Дед Аким:
Сложно всё в мире грешном. Мышление блэк — сатаниста кардинально отличается от обычного, это понятно, вот с точки зрения общепринятой морали: есть добро, зло, правые …
А Salem живые ещё?
Merzbow написал(а):
А Salem живые ещё?
А Melechesh?
Костя написал(а):
Merzbow написал(а):
А Salem живые ещё?
А Melechesh?
Ну они нихера просто не выпускают. Откладывают альбом уже какой год. Хотя очень жду. Уверен, будет круто.
Сложно всё в мире грешном. Мышление блэк — сатаниста кардинально отличается от обычного, это понятно, вот с точки зрения общепринятой морали: есть добро, зло, правые и виноватые. С этой точки зрения: конфликт Израиля и Палестины, или глубже — евреев против мусульманского мира, кто из них добро, кто зло, кто прав в конфликте, болеть надо за наших, вопрос — кто наши? Чтобы сказал по этому поводу Варг Викирнес? Или ответ не лежит на поверхности и разбираться в этих отношениях надо со времен Нового завета? Европейскому обществу, наверное, ближе позиция Израиля, если мусульмане задавят евреев, так они за остальных возьмутся, их очень много и они проникли и ассимилировались во все страны мира, это древняя, но мощная сила. Хорошо, что у них тоже нет единства, конфликты, и в отношениях между собой — сам Черт ногу сломит, а то бы нам пиздец. Сразу отвечу на вопрос: я не нажрался дешевой водки и поэтому потянуло на философию, просто человек тем и отличается от животного, кроме пожрать — потрахаться — поспать, ещё мысли иногда есть отвлеченные В тему, актуально спустя 12 лет, как-будто они предвидели: Би-2 feat. Т. Гвердцители — Безвоздушная тревога (2011) https://youtu.be/gowTpuJMFdI?si=0fRg64afvNRCARmP
Сегодня видел, как палестинские дети играли в свежевырытой братской могиле и кричали с удовольствием что-то типа «Здесь нас и похоронят!»
Интересно, что бы сказал Фара по этому поводу..