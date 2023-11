ORPHANED LAND, Kobi Farhi: «Фэны», которые отворачиваются от нас сегодня, — пускай идут, это свободный мир»

Израильтяне ORPHANED LAND готовили на первый день зимы выпуск концертника A Heaven You May Create, однако приоритеты, условия, задачи, понятно, сместились (один из синглов, тем не менее, можно оценить ниже — как пишет Kobi Farhi, «восемь с половиной минут перерыва — и мы снова погрузимся в окружающую тьму»). «Несмотря на то, что вы временами читаете на нашей странице, интернациональная фан-база группы, в том числе на Ближнем Востоке далеко не мертва. Мы получаем тонны сообщений от слушателей из Турции, Египта, Сирии, Ирана, Ливана и других стран: люди интересуется, все ли с нами хорошо, выражают соболезнования. Спасибо вам, что идете с нами сквозь огонь и воду, что помните, кто мы и за что всегда боролись. Спасибо, что позволяете нам быть обычными людьми (а не только воплощать ORPHANED LAND) и скорбеть, горевать над катастрофой, пытаться исцелить разорванные души — свои и своих любимых из числа израильтян.

Во времена катаклизмов и катастроф ты прежде всего стоишь на стороне своей семьи, родственников, друзей. Что вовсе не означает, будто ты настроен враждебно по отношению к невинным людям на другой стороне конфликта. Не значит, что ты не страдаешь от всего происходящего; не значит, что ты лицемер, поборник двойных стандартов, убийца или что-то там еще.

Люди пишут в комментариях: «почему вы ничего не говорите о невинных палестинцах?» — и при этом те же люди ни разу, ни на одной странице не писали ничего о невинных погибших израильтянах. Мы же не только много раз писали о палестинцах, но и продолжаем это делать — и все равно остаемся в глазах некоторых лицемерами. Ребята, как говорится, ищите бревно в своем глазу — может быть, это вы смотрите на вещи только с одной стороны? Может, это вы не следуете своим же советам? Кому вообще нужны такие фанаты?

ORPHANED LAND играет 33 года, и нам нет нужды делать и писать то, что сыграет на руку популярности; пытаться угодить всем и отвечать нарративам всех, кто того пожелает. Если вы считаете, что должны нас просвещать или учить, как на что реагировать, имейте в виду: мы всегда были искренними во всем, всегда делали то, что считали правильным, и шли за правдой, даже если она вредит «бизнесу». Правда же в том, что сейчас мы стоим на стороне израильского народа — не нашего правительства, не против мирных палестинцев. Мы не закрываем глаза ни на чьи страдания. Потеряет ли от этого в успешности ORPHANED LAND? Может быть. Пускай.

«Фэны», которые уходят от нас и отворачиваются, — пускай идут, это свободный мир. И это не первый раз, когда нас клеймят за искренние поступки. Так же уходили временами и израильские фанаты — не первые и не последние в этих рядах. Но на их место всегда приходят новые. Музыка существует для тех, кто в ней нуждается, и наши слова, наши песни переживут человеческий век. Так что удачи всем, кто уходит, вот вам напоследок посвящение из лирики: «A vision of a better life, where music drowns the toy guns fire, next night I see a shadow and we both shoot – In the name of God. As we fell down, our eyes have met, our friendship ends now, in this turmoil of blood».

А вот эту фотокарточку хочу показать напоследок. Это Nir Forti — фото, которое опубликовали его родители, когда он еще числился в списках пропавших. Он был наш фанат — невинная душа, которая погибла от рук ХАМАСовцев 7 октября. Посвящаю ее всем невинно убиенным. Rest in Peace».

Количество просмотров: 508

5 комментариев