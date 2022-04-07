ORIGIN реализуют «Chaosmos». «В течение 25 лет многие группы имитировали наш музыкальный подход»Новинки и новости
Гитарист ORIGIN Paul Ryan: «Chaosmos… мы делали его 25 лет. Я с упоением жду возможности показать новый релиз нашим фанатам — и, надеюсь, они ожидают его с подобным же нетерпением. Стилистически на нем я постарался объединить элементы всех творческих периодов группы и хочу верить, что вы найдете в этом что-либо для себя.
В течение этих двадцати пяти лет многие группы использовали и имитировали наш музыкальный подход, однако сильнейшими козырями музыки ORIGIN были и остаются структурная динамика, аранжировки и особенности композиции, а не только, к примеру, техничность и броские фишки, — и такие вещи скопировать невозможно».
В общем, как вы поняли, ветераны техничного дэза из США, группа ORIGIN вскоре выпустит новый диск. Называется он Chaosmos, а открывающий трек «Ecophagy» звучит так.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 18
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