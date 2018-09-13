Организуется поездка на KATAKLYSM и HYPOCRISY из Минска во Вроцлав 25 октября

Как уже писалось немного ранее, в октябре стартует большой европейский тур со знакомым по старым метал-компиляциям названием «Death… Is Just The Beginning», хэдлайнерами которого станут HYPOCRISY и KATAKLYSM. Если кому-либо интересно посетить 25 октября концерт во Вроцлаве, ниже информация по возможной поездке.

1 вариант

Выезд из Минска в среду 24 октября в 22.00.

Прибытие в Вроцлав — 2-я половина дня 25.10. Заселение в отель, посещение злачных мест, концерт.

Выезд из Вроцлава — 26 октября утром.

Возврат в Минск ~ 21.00-22.00 в пятницу 26 октября.

Проезд + Отель + Билет = $135

Вариант рассматривается только для группы в 5-6 человек.

2 вариант

Выезд из Минска поездом в Брест 20:00 в среду 24 октября.

Приезд в Брест в 23.30, загрузка в бус, старт на Польшу.

Прибытие в Вроцлав — 2-я половина дня 25.10. Заселение в отель, посещение злачных мест, концерт.

Выезд из Вроцлава — 26 октября утром.

Приезд в Брест — вторая половина дня, дальнейший выезд в Минск будет зависеть от жд.

Проезд + Отель + Билет = $120

Вариант рассматривается только для группы в 8-15 человек.

Контакт: Дэн (029)656-04-58

Встреча в вк.