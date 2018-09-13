Организуется поездка на KATAKLYSM и HYPOCRISY из Минска во Вроцлав 25 октября

Как уже писалось немного ранее, в октябре стартует большой европейский тур со знакомым по старым метал-компиляциям названием «Death… Is Just The Beginning», хэдлайнерами которого станут HYPOCRISY и KATAKLYSM. Если кому-либо интересно посетить 25 октября концерт во Вроцлаве, ниже информация по возможной поездке.
1 вариант
Выезд из Минска в среду 24 октября в 22.00.
Прибытие в Вроцлав — 2-я половина дня 25.10. Заселение в отель, посещение злачных мест, концерт.
Выезд из Вроцлава — 26 октября утром.
Возврат в Минск ~ 21.00-22.00 в пятницу 26 октября.
Проезд + Отель + Билет = $135
Вариант рассматривается только для группы в 5-6 человек.
2 вариант
Выезд из Минска поездом в Брест 20:00 в среду 24 октября.
Приезд в Брест в 23.30, загрузка в бус, старт на Польшу.
Прибытие в Вроцлав — 2-я половина дня 25.10. Заселение в отель, посещение злачных мест, концерт.
Выезд из Вроцлава — 26 октября утром.
Приезд в Брест — вторая половина дня, дальнейший выезд в Минск будет зависеть от жд.
Проезд + Отель + Билет = $120
Вариант рассматривается только для группы в 8-15 человек.
Контакт: Дэн (029)656-04-58
Встреча в вк.
в лодзь на слэер никто не собирается?
СиРОЖА написал(а):
в лодзь на слэер никто не собирается?
+1 . Слесарь актуальнее будет
Про такую поездку ничего не слышала. Но можете позвонить Денису, спросить, интересно ли ему будет ее замутить.
В Лодьзе на слеер солдаут был на 2-ой день продаж. Надежда только на летние фесты.
13 декабря — Варшава — Kreator, Dimmu Borgir, Hatebreed, Bloodbath
14 декабря — Варшава — Behemoth, Батюшка, Bolzer.
Вот сюда бы тур сделать
Так а в чем проблема в Варшаву добраться-то)
Metalmania.by написал(а):
Надежда только на летние фесты.
Думаю, эти надежды весьма оправданны! На Хеллфесте уже слесарей объявили, наряду с самоваром!
Батхед написал(а):
13 декабря — Варшава — Kreator, Dimmu Borgir, Hatebreed, Bloodbath
14 декабря — Варшава — Behemoth, Батюшка, Bolzer.
Вот сюда бы тур сделать
Не знаю, как насчет тура, но мы друзьями рассматриваем возможность туда сгонять веселой компанией. Наверняка сегодня на ведрах будем это обсуждать. Если что — пиши на jawbreaker@tut.by обменяемся контактами и обсудим это
Metalmania.by написал(а):
В Лодьзе на слеер солдаут был на 2-ой день продаж. Надежда только на летние фесты.
не совсем так.обычные билеты действительно разобрали на 2й день(кроме трибун).но зато остались платиновые билеты.правда по цене они были дороже,но хорошо хоть так было.так что имею на руках билет в первую фанку