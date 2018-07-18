Организаторы концертов, спросившие, «что такое низкий художественный уровень», получили ответ Мингорисполкома

Онлайнер опубликовал феерическую отписку, которую Мингорисполком прислал в ответ на открытое письмо минских организаторов концертов. Ответ порадовал бы самого Кафку: есть Кодекс о культуре, есть худсовет, который не обязан объясняться перед организаторами концертов, а управление культуры Мингорисполкома не может толковать законы.

Что характерно, все это адресовано директору клуба «IlI», который (клуб) скоропостижно ушел в неопределенный отпуск с месяц назад.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Зеля 18.07.2018 в 20:41

    Таки нашли, в какой стране правду искать!

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