Организаторы концертов, спросившие, «что такое низкий художественный уровень», получили ответ Мингорисполкома

Онлайнер опубликовал феерическую отписку, которую Мингорисполком прислал в ответ на открытое письмо минских организаторов концертов. Ответ порадовал бы самого Кафку: есть Кодекс о культуре, есть худсовет, который не обязан объясняться перед организаторами концертов, а управление культуры Мингорисполкома не может толковать законы.

Что характерно, все это адресовано директору клуба «IlI», который (клуб) скоропостижно ушел в неопределенный отпуск с месяц назад.