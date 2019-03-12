ONSLAUGHT выпустили новый клип в качестве трибьюта «печально ушедшим друзьям из MOTÖRHEAD»

Британские трэш-ветераны ONSLAUGHT выпустили клип на новую тему «A Perfect Day To Die». «Это наш небольшой трибьют печально ушедшим друзьям из MOTÖRHEAD, которые всегда оказывали грандиозное влияние на ONSLAUGHT», — написал Nige Rockett.

, рубрика(и): Быстрые новости

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