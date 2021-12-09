Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, BETHLEHEM) о болезни: «Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни»Блог
Yvonne Wilczynska, она же Onielar, трушная фронтвумен DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT и, с некоторых пор, BETHLEHEM, решилась на непростое признание в социальных сетях. «В этой жизни случаются моменты, когда трудно подобрать подходящие слова. Но, мне кажется, пришло время рассказать всем о том, что близкие друзья и коллеги по группе переживали втайне от публики. Спасибо им от души, что несли эту ношу.
В феврале этого года у меня диагностировали агрессивную форму рака груди. С тех пор я прошла полный курс лечения, включая химиотерапию и билатеральную мастэктомию. Кажется, благодаря этим мерам онкология побеждена.
Теперь я прихожу в себя, восстанавливаюсь после деструктивных эффектов терапии, пытаюсь вернуть своему телу прежнюю форму и состояние.
Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни, и как показано на картинке, теперь все в моих руках. Страсть и преданность музыке не отнять, и мне хотелось бы продолжать делиться с вами оккультным искусством.
Спасибо всем за поддержку!»
Пожелайте же Onielar удачи на официальной страничке группы! Думаю, обратная связь для нее сейчас очень важна.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
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Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, BETHLEHEM) о болезни: «Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни»
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Комментарии
- Anastasiya: Спасибо всем на добром слове! Будут еще!
- Sonder77: 6 из 10,тест хорош,к моему сожалению совсем старую рок классику даже не слышал.Поэтому такой и…
- Дед Аким: Swallow the Sun, недавно узнал про эту группу, после публикации Насти, группа потрясающая, производит…
- Зеля: Видел этих ребят вживую, не помню уже где. Очень хорошо раздавали! Барабанщик сумасшедший у них!
- Ad Noctum: 7/10. При этом слушаю и точно знал только за «Пристов», а в остальных тынцал интуитивно.
- Дмитрий: 9/10, не угадал кто такие «fairies». Я почему-то думал, что скинхеды появились чуть позже в 70-х)
- Olaf: 8/10…ошибся в первом и последнем. Тест зачётный!
- KarKAzz: Писюн с глазами написал(а): KarKAzz написал(а): 7 / 10 *завистливо* Заучка! не угадал…
- Писюн с глазами: KarKAzz написал(а): 7 / 10 *завистливо* Заучка!
- Писюн с глазами: Егор написал(а): Как же вокалист растолстел… просто смотреть больно… не какая прекрасная композиция…
- Егор: Как же вокалист растолстел… просто смотреть больно… не какая прекрасная композиция не смягчает его…
- KarKAzz: 7 / 10
- Merzbow: Хороший тест! 5/10
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