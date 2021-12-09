Onielar (DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT, BETHLEHEM) о болезни: «Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни»

Yvonne Wilczynska, она же Onielar, трушная фронтвумен DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT и, с некоторых пор, BETHLEHEM, решилась на непростое признание в социальных сетях. «В этой жизни случаются моменты, когда трудно подобрать подходящие слова. Но, мне кажется, пришло время рассказать всем о том, что близкие друзья и коллеги по группе переживали втайне от публики. Спасибо им от души, что несли эту ношу.

В феврале этого года у меня диагностировали агрессивную форму рака груди. С тех пор я прошла полный курс лечения, включая химиотерапию и билатеральную мастэктомию. Кажется, благодаря этим мерам онкология побеждена.

Теперь я прихожу в себя, восстанавливаюсь после деструктивных эффектов терапии, пытаюсь вернуть своему телу прежнюю форму и состояние.

Мне удалось переступить через жертвы, которые пришлось принести ради сохранения жизни, и как показано на картинке, теперь все в моих руках. Страсть и преданность музыке не отнять, и мне хотелось бы продолжать делиться с вами оккультным искусством.

Спасибо всем за поддержку!»

Пожелайте же Onielar удачи на официальной страничке группы! Думаю, обратная связь для нее сейчас очень важна.

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