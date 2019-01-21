John Cyriis, вокалист знатно зажигавшей в 80-х группы AGENT STEEL, решил, что пора. И первого июня коллектив под его руководством (чего не случалось аж с 1988 года) выступит на немецком фестивале Metalheadz Open Air 2019. Олдовым фанатам обещают сет из классических вещей, а также кое-что новое: материал уже пишется, а альбом под названием 8 Lights Protocol выйдет приблизительно в сентябре.
Олдовые speed-металисты AGENT STEEL возвращаются на сцену
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Agent Steel, реюнионы
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