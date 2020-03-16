Dark-металлический коллектив из Ставропольского края ATRA HORA показал в своем новом новом клипе «The Source» события, которые могли случиться только в Ставропольском крае. Это дебютная видеоработа группы; песня войдет в альбом Τέμενος, а весенний тур, несмотря ни на что, начнется 20 марта по городам России.
Однажды в Пятигорске. Группа ATRA HORA показала клип про очень странную историю
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 38
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Клип недели: «угандошенное» видео HEAVEN SHALL BURN «Eradicate»
- Смотрим клип JINJER «Retrospection». «Родители отделены от нас не только расстоянием, но и войной»
- Видео недели: драматичный (и остросоциальный) клип NIGHTWISH «Noise»
- Семейное видео IRDORATH «Сэрца Расколата»
- Клип 1349 «Through Eyes Of Stone»
- Новый клип BEHEMOTH «Rom 5:8»
- Застрявшим в 90-х: новый балладный клип HAMMERFALL «Second To One»
- Видео недели: PRAGNAVIT «Źviaruna Miadziejna»
- Видео недели: новая тема ME AND THAT MAN «Run With The Devil»
- Клип недели: MAYHEM «Falsified And Hated»
Актуальное
Концерты в Минске
- JANE AIR - Пятница, 20 Март 2020
- SLAVE OF INSANITY, ASYMMETRY, THORNYWAY - Воскресенье, 22 Март 2020
- WLVS, DEADFALL, RESURGAM - Суббота, 28 Март 2020
Обновления
-
В Мексике прошел крупный метал-фестиваль «Hell & Heaven». А что, так можно было?
-
Грязно, драйвово и не похоже на SENTENCED. Ville Laihiala записал второй альбом S-TOOL
-
Интервью с CREMATORY. «Сейчас наши шоу всегда планируются на выходные и праздники»
-
Mark «Barney» Greenway: «В истории NAPALM DEATH были годы, когда мы с ребятами жили буквально на арахисовом масле с хлебом»
-
MAGNUM: «Пошел на хер, вирус! Мы, люди 60 лет, готовы играть 3 месяца кряду, и вам советуем не бояться»
-
Клип недели: «угандошенное» видео HEAVEN SHALL BURN «Eradicate»
-
Порванные артерии. CARCASS выпускают новый альбом
-
Вдохновенное безумие! Концерт DEVIN TOWNSEND, HAKEN, THE CONTORTIONIST в Шарлотт
-
Mike Portnoy об отмене турне SONS OF APOLLO: «Люди считают, что вирус — это хайп, и не понимают нас»
-
GREEN CARNATION сняли первый в своей истории клип. И да, у них новый альбом
-
Метал-истории. Tony Iommi вспоминает, как едва не убили Bill Ward
-
Заявка на альбом года. Титульный трек полноформатника ULCERATE «Stare Into Death And Be Still»
-
Приготовьтесь к худшему. CLOUDS представили альбом «Durere»
-
Коронавирус не страшен! 20 масок, под которыми прячутся музыканты
-
DANZIG решил перепеть Элвиса!
В этот день родились1974 - Kostas Salomidis (SORROWS PATH)
15 релизов марта
Clouds Durere
The Birthday Massacre Diamonds
Tesa C O N T R O L
My Dying Bride The Ghost Of Orion
In This Moment Mother
Deranged Deeds Of Ruthless Violence
Igorrr Spirituality And Distortion
In Extremo Kompass Zur Sonne
Crematory Unbroken
DisbeliefThe Ground Collapses
Heaven Shall Burn Of Truth & Sacrifice
Myrkur Folkesange
Burzum Thulêan Mysteries
Medico Peste The Black Bile
Allen/Olzon Worlds Apart
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
Комментарии