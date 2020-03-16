Однажды в Пятигорске. Группа ATRA HORA показала клип про очень странную историю

Dark-металлический коллектив из Ставропольского края ATRA HORA показал в своем новом новом клипе «The Source» события, которые могли случиться только в Ставропольском крае. Это дебютная видеоработа группы; песня войдет в альбом Τέμενος, а весенний тур, несмотря ни на что, начнется 20 марта по городам России.

, рубрика(и): Быстрые новости

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