Очаровательная премьера: стрим альбома GARMARNA «Förbundet»Новинки и новости
Скандинавский фолк, волшебный и мрачный, оседающий слезами вельв в черно-желтой траве, тающий в прорезях фьордов, томных хвойных туманах, — всегда немного печальный от запутанных корнями тайн мироздания. Шведская GARMARNA, рисующая с начала 90-х народные мотивы в своем неподражаемом стиле, явилась взбудоражить эту осень новым альбомом Förbundet — танцуя среди разноцветных листьев и сплетая изящную паутину из аутентичных мелодий, акустики, электронных битов и голосов фей.
Förbundet — седьмой альбом группы, выпускавшей в нулевых релизы преступно нечасто (переиздание Garmarna в 2001-м, потом аж в 2016 альбом 6, и вот завтра официальная премьера нового). И, есть ощущение, это отличный подарок к финалу недели. Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 61
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