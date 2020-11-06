06.11.2020

Очаровательная премьера: стрим альбома GARMARNA «Förbundet»

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Скандинавский фолк, волшебный и мрачный, оседающий слезами вельв в черно-желтой траве, тающий в прорезях фьордов, томных хвойных туманах, — всегда немного печальный от запутанных корнями тайн мироздания. Шведская GARMARNA, рисующая с начала 90-х народные мотивы в своем неподражаемом стиле, явилась взбудоражить эту осень новым альбомом Förbundet — танцуя среди разноцветных листьев и сплетая изящную паутину из аутентичных мелодий, акустики, электронных битов и голосов фей.

Förbundet — седьмой альбом группы, выпускавшей в нулевых релизы преступно нечасто (переиздание Garmarna в 2001-м, потом аж в 2016 альбом 6, и вот завтра официальная премьера нового). И, есть ощущение, это отличный подарок к финалу недели. Слушаем!

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