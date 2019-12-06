Объявлен состав харьковского фестиваля «Metal East: Нове Коло 2020»

Организаторы «Metal East: Нове Коло» объявили последнего хэдлайнера феста 2020 года, который состоится 29-31 мая на территории харьковского Арт-завода «Механика. Иная Земля». И это… PRIMORDIAL! Группа, наслаждаться шоу которой можно бесконечно. (Два раза была, и оба — незабываемые впечатления.) Из эксклюзивов мероприятия — выступление NOKTURNAL MORTUM со спецсетом Lunar Poetry.

Полный список участников:

PRIMORDIAL, NOKTURNAL MORTUM, KAMPFAR, ASPHYX, SINISTER, DESASTER, MASTER, MÅNEGARM, AETERNUS, WARHAMMER, RIPPIKOULU, PAGAN ALTAR, SARKRISTA, TOTALSELFHATRED, GEHENNA, VIOLENT OMEN, DESIDERII MARGINIS, COLOTYPHUS, ARKONA, ORBSTRUCT, STRYVIGOR, LIK, NECROM, GREYABLAZE, MAYHEMIC TRUTH.

Билеты на фестиваль: https://novekolo.com/ru/product-category/bilety