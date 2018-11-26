Объявлен состав фестиваля Holy Death Over Kyiv

14 апреля в киевском «Bingo» дают серьезный блэк-метал. На фестивале Holy Death Over Kyiv 2019 выступят группы MGŁA, BÖLZER, SVARGA, KAOSOPHIA, DO SKONU, МОРОК.

Цены билетов: 666 грн. предпродажа, 777 грн. с начала года по 13 апреля, 888 грн. в день концерта. Ссылка на встречу в фб: https://www.facebook.com/events/1211237839030419.

Любопытно, что 15 апреля в том же клубе будет проходить препати Metal East Нове Коло с участием IMPALED NAZARENE, ASPHYX, BURSHTYN, SECTORIAL, MUTANTER (цена билета $24). Итого почти фестиваль!

Metal East – Nove Kolo Holy Death Over Kyiv

, рубрика(и): Быстрые новости

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