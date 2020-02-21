Объявлен состав европейского метал-круиза Knotfest at Sea

Knotfest at Sea — европейский метал-круиз, который будет греметь и плавать с 10 по 14 августа. Корабль отправится из Барселоны в Неаполь, а поскольку мероприятие зовется «Knotfest», в роли хэдов предстанут SLIPKNOT. За время плавания группа отыграет сразу два сета. Кроме того, с музыкантами организуются фанатские встречи, с Clown можно будет попить вискаря, а Jay Weinberg проведет барабанный воркшоп.

Всего за время круиза прозвучит около 40 выступлений различных команд, в том числе ANTHRAX, BEHEMOTH, DEVILDRIVER, SEVENDUST, SKINDRED, HO99O9, HIGHER POWER и SLEEP TOKEN. Информация, цены, бронирования по ссылке.

KnotfestAtSea2020

, рубрика(и): Быстрые новости

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