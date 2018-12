Обновление состава Brutal Assault

«Брутал», как обычно, не блещет супермегакрутыми составами, но на 2019-й вырисовывается вполне себе крепкая подборка — и сегодня в апдейты прилетела новая пачка. (Жаль только, отвалились A PALE HORSE NAMED DEATH.) Увидеть новинки можно ниже на картинке, а вот как выглядит состав на сегодняшний день.

ABORTED, AFTER THE BURIAL, ALIEN WEAPONRY, AGNOSTIC FRONT, ANNAL NATHRAKH, ANATHEMA, ANNOTATIONS OF AN AUTOPSY, ANTAEUS, ANTHRAX, CARCASS, CARPENTER BRUT, COUNTING HOURS, CRYSTAL LAKE, CULT OF LUNA, CYTOTOXIN, DEICIDE, DAUGHTERS, DESTRUCTION, DIABLO SWING ORCHESTRA, DIMMU BORGIR, EKTOMORF, ELECTRIC WIZARD, GET THE SHOT, GODFLESH, GUTALAX, HEILUNG, HIGHER POWER, HYPOCRISY, IMMOLATION, IRON REAGAN, JINJER, JUNGLE ROT, KRISIUN, LIONHEART, MANES, MESHUGGAH, METAL CHURCH, MGŁA, MIDNIGHT, MYRKUR, NAPALM DEATH, NECROS CHRISTOS, OF MICE & MEN, OCEANS OF SLUMBER, PERFECITIZEN, PRONG, RAISED FIST, ROTTING CHRIST, SACRED REICH, SAOR, SHAPE OF DESPAIR, SLÆGT ,TAAKE, TANKARD, TAPHOS, TESTAMENT, THE OBSESSED, THE OCEAN, THY ART IS MURDER, TOSKA, UNFATHOMABLE RUINATION, VARGRAV, VENOM PRISON, VUUR, WINDHAND, WOLFBRIGADE a WOE UNTO ME.