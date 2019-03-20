Обновление дискографии AMON AMARTH: клип на тему «Raven’s Flight» из альбома «Berserker»

Кто успел соскучиться по AMON AMARTH, кто намерен расшатать устои и соседские стены, встречайте: группа подогнала новый сингл «Raven’s Flight» и пообещала, что с альбомом Berserker слушателей ожидает «AMON AMARTH 2.0».

«Этим релизом мы исследуем новые области своего творчества, расширяем артистические границы. Ибо если ты доволен, удовлетворен собой таким, как есть, — в чем смысл продолжать? Мы всегда стремились генерировать новые идеи, искать новые подходы, создавать еще более масштабные шоу, а также улучшать и развивать все аспекты работы команды. Надо расти — и мы видим для себя такую возможность, по той простой причине, что это, нахрен, лучшая работа на свете!»