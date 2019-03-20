Обновление дискографии AMON AMARTH: клип на тему «Raven’s Flight» из альбома «Berserker»

Кто успел соскучиться по AMON AMARTH, кто намерен расшатать устои и соседские стены, встречайте: группа подогнала новый сингл «Raven’s Flight» и пообещала, что с альбомом Berserker слушателей ожидает «AMON AMARTH 2.0».

AMON AMARTH Berserker«Этим релизом мы исследуем новые области своего творчества, расширяем артистические границы. Ибо если ты доволен, удовлетворен собой таким, как есть, — в чем смысл продолжать? Мы всегда стремились генерировать новые идеи, искать новые подходы, создавать еще более масштабные шоу, а также улучшать и развивать все аспекты работы команды. Надо расти — и мы видим для себя такую возможность, по той простой причине, что это, нахрен, лучшая работа на свете!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Влад 21.03.2019 в 07:28

    Вроде ж та же приторная хрень что и всегда. Амон как Амон.

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  2. Sonne 21.03.2019 в 10:04

    А мне повеяло душком In Flames

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  3. Dr. Chaos 21.03.2019 в 12:47

    Годная «хрень». Все тот же Амон Амарт и другого не надо.

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  4. Vile 21.03.2019 в 16:43

    абсолютно ничего не поменялось. всё те же 4\4

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  5. DimaCar 21.03.2019 в 19:41

    Эти пахари на ниве хеви метал знают своё дело. И пекут свои песни и альбомы как пирожки с капустой… Кто хочет ещё кусочек?

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