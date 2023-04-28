О том, что не лечится. Украинцы IGNEA выпустили третий альбом «Dreams of Lands Unseen»Новинки и новости
Если раньше, на заре метал-готик метала, для реализации концепции «beauty & the beast» нужна была ангельская чистоголосая женщина в кринолинах и патлатый суровый рычащий мужик, то к 2023-му женщины научились делать все сами. Пример тому — украинская группа IGNEA, вокалистка которой Ольга ‘Helle’ Богданова и сладостно-зефирно вокализирует, и, где надо, рычит, и перевоплощается, и мотает головой, и, скидывая романтические наряды, выпускает по лесу легион бесов.
Сама IGNEA стилистически тоже трудноуловима: тут и очевидный современный прогрессив, и симфо, и эпик, и вообще что угодно, в зависимости от настроения и темы песни. На что IGNEA всегда делают упор — это мини-история в каждом треке, к которой, помимо лирики, привязываются и музыкальные элементы (например, в «Dunes», про затерянность и пустыню, отчетливы восточные влияния), и, конечно, видеоряд. К клипам, как можно оценить ниже, группа вообще относится тщательно — так что Napalm Records, выпустившие сегодня третий релиз дискографии группы Dreams Of Lands Unseen, с удовольствием продвигают их на своем ютубе.
В качестве затравки — свежак «Incurable Disease» про неумолимую Ольгину страсть к корабликам и тоски от необходимости, в отсутствие личной яхты, довольствоваться какими-то поделками. Далее — презентовавшиеся в этом году «Nomad’s Luck» и «Dunes». А альбом целиком, уверена, без проблем отыщите сами.
P.S. Почему на промо-фотографии выше все участники группы принципиально смотрят в разные стороны?..
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 76
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Комментарии
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AlexR:
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