Ню-метал возвращается: ‘nu-core’ группа TALLAH с сыном Майка Портного

Ню-метал возвращается: ‘nu-core’ группа TALLAH с сыном Майка ПортногоБлог
Есть мнение, что, крутясь по кругу и волнами, музыкальная мода скоро снова вбросит в топы ню-метал — в обновленном, утяжеленном и, вероятно, более техничном ключе, где-то с дэзкоровыми, где-то с проговыми элементами. Недаром одной из активно продвигаемых групп 2020 является TALLAH, основанная сыном Майка Портного, драммером Максом Портным. Earache Records вкладывают в дебютник Matriphagy, выходящий в октябре, немало денег, и из всех метал-медиа утюгов уже кричат о новом чуде.
Впрочем, таком ли уж новым? Судя по нескольким выложенным темам релиза, TALLAH неплохо изучили классику ню-метала нулевых, и флэшбеки KORN со SLIPKNOT преследуют во время прослушивания, словно стая голодных комаров на болоте. Тем не менее, сработано все это сочно, энергично и с чувством — а вокалист Justin Bonitz, известный ютуб кавер-деятельностью (т.н. «hungry covers») и группой HUNGRY LIGHTS, чертовски выразителен и многопланов. Станет ли все это откровением года? Посмотрим.
«Слишком многие пытаются вписаться в границы, — констатирует Джастин, — и даже если кто-то старается звучать мегауникально, не забывайте: «уникальность» — это всего лишь еще один штамп, предназначенный для более-менее узкой группы людей. Если честно, я устал от гордыни и самообмана. От людей, которые не позволяют себе быть собой ради комфорта окружающих. Давайте ж уже перережем эту пуповину и погонимся за своими целями, своими убеждениями, своими мечтами!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 42
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