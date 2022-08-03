Нужно больше оружия! Рок-фестиваль в Атланте отменили по дикой причине

Доказательства, что мир долбанулся: упоролся на насилии, власти, оружии, впал в истерическое безумие, — приходят в новостях ежедневно, и уже безо всяких шуток ждешь какого-то апокалипсиса.

В копилку ежедневных локальных сумасшествий — история с фестом Music Midtown, который должен был пройти в сентябре в столице штата Джорджия Атланте с участием таких групп, как MY CHEMICAL ROMANCE, A DAY TO REMEMBER, TURNSTILE и пр. На днях организаторы с сожалением написали, что отменяют его по причинам вне собственного контроля, хотя все приготовления были сделаны, билеты куплены, артисты готовы ехать и т.д.

Нюансом, помешавшим провести мероприятие, стали недавние изменения в оружейном законодательстве Джорджии. Согласно Акту о Безопасном Ношении и Защите, нельзя запрещать населению иметь при себе оружие, находясь на общественной территории, принадлежащей штату. Piedmont Park, который был забронирован как фестивальная площадка, — место общественное, а согласно правилам Music Midtown, в список запрещенных во время проведения мероприятия предметов входят опасные предметы, в том числе оружие. Так, вполне вероятно, не отмени орги концерт (перенести за месяц на частную площадку большой фест, надо полагать, не вышло), на них посыплются судебные иски и доставят немало геморроя, — тем более, что лоббисты данной темы в Джорджии крайне сильны.

Я бывала в Атланте — и не имею особого желания туда возвращаться. Город, созданный скорей для машин, чем для людей, обшарпанный серый город-гетто, полный бомжей, неадекватов, наркоманов и… преступности. Ну конечно. На настоящий момент криминальный рейтинг Атланты — 45 на тысячу жителей (высокий показатель для США), а в списке наиболее частых преступлений — убийства и вооруженные ограбления. Поэтому, конечно, оружия надо еще больше, повсеместно и ежесекундно.

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