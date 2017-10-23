Новым вокалистом белорусской банды RELICS OF HUMANITY стал AJ Magana (DEPRECATED, ex-DEFEATED SANITY, ex-DISGORGE)

Одно из лучших брутал-подразделений страны, группа RELICS OF HUMANITY, оба полноформатника которой были изданы японцами Amputated Vein Records, объявила знатное пополнение: новым ее вокалистом стал AJ Magana из штатовской бласфемической дэз-капеллы DEPRECATED (в коей, помимо прочих, задействованы Terrance Hobbs и Derek Boyer из SUFFOCATION), также записавший нетленки DEFEATED SANITY Chapters Of Repugnance и DISGORGE Consume The Forsaken. «Изначально он планировал сделать небольшой фит для одного из треков будущего ЕР, но, услышав материал, вызвался записать весь релиз!» — написали минчане.

Relics Of Humanity «С годостью сообщаю, что я записываю вокальные партии для мини-альбома RELICS OF HUMANITY Obscuration, — поделился AJ Magana. — Я крайне избирателен в том, что касается проектов, поэтому между моими работами временами проходят целые годы.

На этот раз вместо того, чтобы предсказуемо присоединиться к именитым, уже известным и устоявшимся командам, я выбрал голодных и мощных новичков, обладающих потенциалом взорвать всем мозги. Это группа RELICS OF HUMANITY. Я чрезвычайно доволен своей работой на этом альбоме, — она, без вопросов, одна из лучших в моей карьере. Каждая песня этого релиза разнопланова, каждая имеет собственную индивидуальность, при этом сохраняя общую цельность. Ожидайте появления Obscuration — релиза, который останется в вашем плейлисте на ближайшие десятилетия!»

Ну а пока мы в нетерпении дожидаемся, музыканты предлагают послушать перезаписанный трек 2012 года «Stench Of Burning Heavens» с американцем на вокале.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 24.10.2017 в 12:23

    Молодцы!

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  2. Зеля 24.10.2017 в 12:23

    В Беларуси death есть, оказывается!

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  3. Батхед 24.10.2017 в 17:48

    в люди метят. одобряю!

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