Новый старый сингл DORO «Raise Your Fist in The Air… In Heaven Mix»: ужас-ужас или свежий подход?Блог
DORO, метал-женщина, которая никогда не сдается, иногда умудряется и удивлять. Так, на днях она выпустила сингл с переосмысленной собственной же классикой «Raise Your Fist In The Air», записанной для телевизионного шоу «Music Impossible». Смысл мероприятия состоит в том, что певцы и певицы «обмениваются» стилями, перезаписывая свои треки в жанре партнера. Госпоже Пеш достался некий немецкий поп-исполнитель Mike Singer — и под продюсерским руководством бывшего гитариста SISTERS OF MERCY Andreas Bruhn появился «Raise Your Fist in The Air… In Heaven Mix», который немедленно издали Nuclear Blast и который немедленно вызвал бурления в метал-сообществе. Мол, негоже уважаемому человеку делать такое вот.
С другой стороны, за свою жизнь Doro спела уже столько, что никому не обязана что-либо доказывать — и заигрывания с модерновостью и широкой аудиторией лишь радостно рапортуют, что музыкант еще жив и имеет что показать. Тем более, что на подходе четырнадцатый полноформатник.
«Очень трудно было подобрать трек, который уложился бы в заявленный формат. А еще труднее — сделать так, чтобы метал-гимн звучал попсово, но при этом по-прежнему круто».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 18
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Новый старый сингл DORO «Raise Your Fist in The Air… In Heaven Mix»: ужас-ужас или свежий подход?
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